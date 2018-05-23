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23.05.2018 18:57
Рубрика: Экономика

МВФ сохранил прогноз роста ВВП в России несмотря на санкции

Текст: Нина Егоршева

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП в России на 2018 год на уровне 1,7 процента. Этому не помешало усиление антироссийских санкций. Об этом заявил глава миссии МВФ по России Эрнесто Рамирес Риго.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Позицию МВФ он объяснил тем, что санкции не являются единственным фактором, есть и другие, которые влияют на макроэкономическую ситуацию в стране. "Мы считаем, что у нас имеется недостаточно информации для того, чтобы пересматривать наши прогнозы", - сказал глава миссии, чьи слова передает ТАСС.

Он также напомнил, что цена на нефть складывается намного выше, чем предполагалось, за счет чего происходит компенсация действия фактора санкций.

По данным Росстата, в 2017 году ВВП России увеличился на 1,5 процента после снижения на 0,2 процента в 2016 году и падения на 2,5 процента в 2015 году.

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