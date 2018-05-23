МВФ сохранил прогноз роста ВВП в России несмотря на санкции

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП в России на 2018 год на уровне 1,7 процента. Этому не помешало усиление антироссийских санкций. Об этом заявил глава миссии МВФ по России Эрнесто Рамирес Риго.

Позицию МВФ он объяснил тем, что санкции не являются единственным фактором, есть и другие, которые влияют на макроэкономическую ситуацию в стране. "Мы считаем, что у нас имеется недостаточно информации для того, чтобы пересматривать наши прогнозы", - сказал глава миссии, чьи слова передает ТАСС.

Он также напомнил, что цена на нефть складывается намного выше, чем предполагалось, за счет чего происходит компенсация действия фактора санкций.

По данным Росстата, в 2017 году ВВП России увеличился на 1,5 процента после снижения на 0,2 процента в 2016 году и падения на 2,5 процента в 2015 году.