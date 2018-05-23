Нефть начала дешеветь на сообщениях о возможном увеличении добычи ОПЕК

Новости о возможном росте добычи нефти странами ОПЕК привели к тому, что стоимость барреля черного золота сегодня утром начала снижаться.

Негативная динамика, правда, небольшая. По состоянию на 8:03 по московскому времени мерная бочка сорта Brent уменьшилась в цене на 0,63 процента - до отметки в 79 долларов 7 центов, если говорить о фьючерсных контрактах на июль.

Катализатором такой динамики стало мнение источника агентства Рейтерс в ОПЕК, который заявил, что уже в июне картель может принять решение о росте добычи нефти, которое может стать реакцией на снижение поставок сырья из Ирана и Венесуэлы. Опять-таки, возможное.