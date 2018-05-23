Немецкое издательство выпустило карту с российским Крымом

Украинские пользователи Facebook обратили внимание на немецкую карту мира с российским Крымом. Фотографию опубликовал на своей странице в соцсети выходец из Харькова Сергей Каменский, передает РИА Новости.

"Последнее время фейсбук погружает меня в депрессию и отчаяние каждый раз, - пожаловался мужчина, проживающий в столице ФРГ. - Нет в мире справедливости. Новости - одна печальнее другой. А тут еще это: купил ребенку карту в Берлине, чтобы географию подучила. Какого черта?!"

В одном из комментариев к посту приведено сообщение консула Украины в Мюнхене Дмитрия Шевченко, из которого следует, что дипмиссия давно пытается решить вопрос с принадлежностью Крыма. "Были и письма, и встречи с руководством издательства, - говорится в цитате. - То есть это не та ситуация, когда они что-то делают просто по ошибке без понимания ситуации. Они все понимают, но то, что Крым надо обозначать российским - это их принципиальная позиция".

Крым вернулся в состав России по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. Киевские власти продолжают считать полуостров своей территорией.