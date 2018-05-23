Планируя отпуск, каждый надеется на полноценный отдых. Сеть пятизвездочных отелей Ikos Resorts, предлагающая сервис Ultra All Inclusive и признанная одной из лучших премиальных сетей по версии TripAdvisor, подскажет, как это сделать.

В самых живописных местах Греции - на полуострове Халкидики - расположились уникальные отели Ikos Olivia и Ikos Oceania. Отель Ikos Olivia расположен всего в 45 минут езды от международного аэропорта города Салоники. Свой беззаботный отдых гости отеля проводят на частном песчаном пляже протяженностью 450 метров или у роскошных бассейнов. Четыре ресторана a la cartе отеля сочетают в себе лучшие традиции средиземноморской кухни и современный подход к приготовлению блюд.

Отель Ikos Oceania находится в 30 минутах езды от международного аэропорта города Салоники. В элегантном номере с панорамными окнами, на просторном песчаном пляже или у одного из подогреваемых бассейнов вам не придется беспокоиться ни об одной мелочи. Рестораны a la carte предлагают блюда итальянской, греческой, азиатской и французской кухонь. В мае 2018 года открыл свои двери новый отель Ikos Dassia, обосновавшийся, на самом зеленом и красивом острове Корфу. Он находится в 15 минутах езды от исторического центра острова и 20 минутах - от международного аэропорта города Керкиры. 411 номеров и роскошные виллы с просторными балконами, частными садами и индивидуальными бассейнами идеально подойдут как для романтического, так и для семейного отдыха. У отеля роскошный песчаный пляж с комфортабельными лежаками, 6 великолепных ресторанов a la carte, в которых можно отведать и местные специалитеты Корфу, и греческие деликатесы.

Ikos Oceania.

Главное преимущество сети Ikos Resorts - концепция отдыха Ikos Infinite Lifestyle, поднявшая формат Аll Inclusive на новый уровень. Выбрав любой из отелей сети, гости могут сколько угодно экспериментировать с блюдами, напитками, развлечениями и премиальными услугами, включенными в стоимость. Официанты обслуживают гостей и на пляже, и около бассейнов, а в номерах - 24 часа в сутки.

Окунуться в мир спокойствия и блаженства помогут спа-центры, в которых гостей ждет оптимальный бьюти-уход, тренажерные залы, крытые бассейны, термальные комплексы на любой вкус.

В отелях работают ясли, мини-клубы для детей от 4 до 12 лет и клубы для подростков. Они находятся под управлением английской компании Worldwide Kids, которая является мировым лидером в сфере ухода за детьми, гарантирует безопасность малышей и увлекательное времяпрепровождение.

Любителям активного отдыха понравятся велосипедные прогулки, дайвинг, спортивные игры, виндсерфинг и многое другое. А с наступлением вечера в концертных залах отелей идут захватывающие шоу.

Ikos Dassia.

Для самых взыскательных гостей отели Ikos Resorts предлагают эксклюзивные номера Ikos Deluxe Collection, из которых можно выйти прямо к привилегированной зоне пляжа и к частному бассейну. А личный консьерж номера готов предугадать любое их желание. Бесконечные возможности для наслаждения отпуском, новое понимание роскоши и безукоризненного качества - это отдых в отелях Ikos Resorts.