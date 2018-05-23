Репортеры "СОЮЗа" узнали, о каких профессиях мечтают выпускники белорусских и российских школ-2018

В эти дни в российских и белорусских школах звенят последние звонки. А это значит, что совсем скоро у вчерашних школьников начнется взрослая жизнь. Кем видят они себя? Все ли мечтают о вузовском дипломе или предпочитают освоить рабочую специальность? О мечтах выпускников и о новых тенденциях в выборе профессии разузнали корреспонденты "СОЮЗа".

Стены только московских школ в этом году покинут более 58 тысяч выпускников. И речь лишь о тех, кто оканчивает 11-й класс. Девятиклассников традиционно больше, ведь часть из них поступают в средние учебные заведения. Многие ли? Каждый четвертый. Согласно исследованию "Траектории в образовании и профессии" Высшей школы экономики, в Москве 75% учеников после 9-го класса остаются в старшей школе, а по России в целом эта цифра равна 57%. В последние годы заметна обратная тенденция: число тех, кто уходит в колледжи после девятого класса, в Москве растет.

"Мы опрашивали московских девятиклассников об их дальнейших планах, и результаты год от года менялись, - говорит ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Валерия Малик. - Если в 2012 году остаться в школе собирались 62% школьников, то в прошлом году эта цифра снизилась до 58%. Остальные ребята собирались поступать в колледжи или еще не определились. Последующий опрос этих же ребят показал, что из тех, кто окончил 11-й класс, более 80% поступили в вузы. Предпочтение чаще всего отдавали экономике и финансам, управлению и менеджменту, информатике и IT-технологиям. Это три самых популярных направления, которые выбирают больше трети выпускников".

В Москве наметилась тенденция: все больше девятиклассников уходят учиться в колледжи

Педагогические и медицинские вузы тоже не остаются без первокурсников - им отдают предпочтение примерно 5% и 6,7% опрошенных участников исследования. Популярны также юриспруденция, инженерные и другие технические специальности.

Причем школьники и студенты сегодня зачастую имеют реальное представление о будущей профессии еще во время учебы. "Если мы говорим о студентах, то многие из них работают уже со второго-третьего курсов, - говорит основатель рекрутингового сервиса Superjob.ru Алексей Захаров. - Иногда даже старшеклассники, например, с навыками программирования, ищут себе не просто подработку на лето, а полноценную работу и зарабатывают больше родителей".

Но большинство выпускников, конечно, поступают в вуз. Руководитель портала для молодых специалистов career.ru Ирина Святицкая также подтверждает, что постоянную работу вчерашние выпускники росийских школ ищут редко. "Но даже в таком случае обычно продолжают учиться на заочном или вечернем отделении, - отмечает она. - Что касается подработок для школьников, то у нас размещено около 100 тысяч резюме от них. А те компании, которые готовы брать на работу несовершеннолетних, помечены специальным знаком. По закону работать можно в возрасте от 14 лет".

Средняя зарплата повара в России колеблется в пределах 44 тысяч рублей в месяц. Фото: Сергей Михеев

Инна Кабышева, Минск

Очевидная тенденция в белорусском образовании: вузы делают ставку на специалистов, подготовленных в разных областях знаний. Завкафедрой биофизики физфака БГУ Григорий Мартинович приводит такой пример: уже сейчас нарасхват физики, которые не только хорошо знают работу новейших приборов, используемых в медицине, но и прекрасно понимают, какие изменения происходят в биологическом объекте, если на него воздействуют эти приборы.

- Сегодня наша кафедра готовит, можно так сказать, штучных специалистов - биофизиков. Они очень востребованы в науке, хоть сфера производства у нас в стране для них пока и не создана. Но им есть где применить свои знания. Так, например, в Беларуси на базе Института биофизики и клеточной инженерии НАН работает научно-медицинский центр "Клеточные технологии", часть выпускников нашей кафедры - его сотрудники. Не так давно открылся ПЭТ-центр в Боровлянах: туда нужны физики-ядерщики, но с радостью приглашают и наших выпускников. Они, к слову, зачастую идут разрабатывать технологии, каких еще в природе не существует. А все потому, что у них очень качественная подготовка и есть знания в совершенно разных областях. Это помогает мыслить глобально, - Григорий Григорьевич уверен, что универсальные специалисты в области естественных наук могут приспособиться к любым направлениям.

И в России, и в Беларуси , по заверениям специалистов, резко растет спрос на рабочие специальности. Особенно ценятся "технари"

Эту же мысль развивает и ректор Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники Михаил Батура. Тенденция, говорит он, такова: специальности будут укрупняться, а уже в их рамках предполагаются профили. Благодаря чему вуз сможет быстро реагировать на потребности экономики в специалистах, обладающих современными знаниями. В БГУИР, к слову, в этом году почти на 300 мест увеличен набор на IT-специальности, и подобное решение было принято неспроста, ведь запрос на подобных специалистов есть у заказчиков кадров. Так что на задворках выпускники точно не останутся. А вот с юристами и экономистами есть вопросы: на первых курсах, к слову, в этом году их станет примерно на 10 процентов меньше. Но если абитуриент по зову сердца выбрал юридический факультет, это вовсе не означает, что с дипломом в руках он не найдет работу. Скажем, не так много сегодня в стране юристов в области медицинского права, а с развитием страховой медицины такие могут быть буквально на вес золота. Так что самое время уделить внимание конкретному профилю.

А в каких областях могут найти себя гуманитарии? Лет через шесть однозначно понадобятся переводчики-медиаторы. Подготовку таких специалистов могут взять на себя вузы, которые сегодня выпускают кадры для массмедиа, факультеты психологии и социальных наук. Уже сейчас, по версии экспертов, факультеты PR и связей с общественностью могут готовить модераторов форумов, всевозможных комьюнити в соцсетях и так далее.

А еще бизнесу нужны будут люди, способные генерировать идеи и создавать прорывные технологии, организовывать масштабные междисциплинарные проекты, и здесь уже потребуется подготовка на стыке нескольких областей, например, социологии, IT, филологии. Кстати, по-прежнему на хорошем счету специалисты, владеющие иностранными языками.

Новые специальности появятся в этом году и в средних специальных учреждениях образования Беларуси. На особом счету, уверяют специалисты, будут рабочие профессии.

Например, уже сегодня в аграрном секторе нужны слесари-электрики по ремонту электрооборудования: современные сельхозмашины буквально напичканы электроникой, а квалифицированных специалистов, которые могли бы их обслуживать и чинить, не хватает. Филиал "Индустриально-педагогический колледж" Республиканского института профессионального образования в этом году открывает набор на новую специальность - "Обслуживание и эксплуатация жилых домов": будущие хаус-мастера получат навыки маляра, сантехника и электрика. В торговом колледже Белкоопсоюза будут принимать документы на специальность "Маркетинг", а в Новогрудском аграрном колледже - на специальность "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов". Еще одна новинка - специальность "Хранение и переработка зерна" в Молодечненском политехническом колледже.

Всего в профтехобразовании планируют набрать около 31 тысячи выпускников базовой и средней школ. А местные власти, к слову, смогут по согласованию с Минобразования корректировать наборы на востребованные в регионах специальности.