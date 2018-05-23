Стены только московских школ в этом году покинут более 58 тысяч выпускников. И речь лишь о тех, кто оканчивает 11-й класс. Девятиклассников традиционно больше, ведь часть из них поступают в средние учебные заведения. Многие ли? Каждый четвертый. Согласно исследованию "Траектории в образовании и профессии" Высшей школы экономики, в Москве 75% учеников после 9-го класса остаются в старшей школе, а по России в целом эта цифра равна 57%. В последние годы заметна обратная тенденция: число тех, кто уходит в колледжи после девятого класса, в Москве растет.
"Мы опрашивали московских девятиклассников об их дальнейших планах, и результаты год от года менялись, - говорит ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Валерия Малик. - Если в 2012 году остаться в школе собирались 62% школьников, то в прошлом году эта цифра снизилась до 58%. Остальные ребята собирались поступать в колледжи или еще не определились. Последующий опрос этих же ребят показал, что из тех, кто окончил 11-й класс, более 80% поступили в вузы. Предпочтение чаще всего отдавали экономике и финансам, управлению и менеджменту, информатике и IT-технологиям. Это три самых популярных направления, которые выбирают больше трети выпускников".
Педагогические и медицинские вузы тоже не остаются без первокурсников - им отдают предпочтение примерно 5% и 6,7% опрошенных участников исследования. Популярны также юриспруденция, инженерные и другие технические специальности.
Причем школьники и студенты сегодня зачастую имеют реальное представление о будущей профессии еще во время учебы. "Если мы говорим о студентах, то многие из них работают уже со второго-третьего курсов, - говорит основатель рекрутингового сервиса Superjob.ru Алексей Захаров. - Иногда даже старшеклассники, например, с навыками программирования, ищут себе не просто подработку на лето, а полноценную работу и зарабатывают больше родителей".
Но большинство выпускников, конечно, поступают в вуз. Руководитель портала для молодых специалистов career.ru Ирина Святицкая также подтверждает, что постоянную работу вчерашние выпускники росийских школ ищут редко. "Но даже в таком случае обычно продолжают учиться на заочном или вечернем отделении, - отмечает она. - Что касается подработок для школьников, то у нас размещено около 100 тысяч резюме от них. А те компании, которые готовы брать на работу несовершеннолетних, помечены специальным знаком. По закону работать можно в возрасте от 14 лет".
Очевидная тенденция в белорусском образовании: вузы делают ставку на специалистов, подготовленных в разных областях знаний. Завкафедрой биофизики физфака БГУ Григорий Мартинович приводит такой пример: уже сейчас нарасхват физики, которые не только хорошо знают работу новейших приборов, используемых в медицине, но и прекрасно понимают, какие изменения происходят в биологическом объекте, если на него воздействуют эти приборы.
- Сегодня наша кафедра готовит, можно так сказать, штучных специалистов - биофизиков. Они очень востребованы в науке, хоть сфера производства у нас в стране для них пока и не создана. Но им есть где применить свои знания. Так, например, в Беларуси на базе Института биофизики и клеточной инженерии НАН работает научно-медицинский центр "Клеточные технологии", часть выпускников нашей кафедры - его сотрудники. Не так давно открылся ПЭТ-центр в Боровлянах: туда нужны физики-ядерщики, но с радостью приглашают и наших выпускников. Они, к слову, зачастую идут разрабатывать технологии, каких еще в природе не существует. А все потому, что у них очень качественная подготовка и есть знания в совершенно разных областях. Это помогает мыслить глобально, - Григорий Григорьевич уверен, что универсальные специалисты в области естественных наук могут приспособиться к любым направлениям.
Эту же мысль развивает и ректор Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники Михаил Батура. Тенденция, говорит он, такова: специальности будут укрупняться, а уже в их рамках предполагаются профили. Благодаря чему вуз сможет быстро реагировать на потребности экономики в специалистах, обладающих современными знаниями. В БГУИР, к слову, в этом году почти на 300 мест увеличен набор на IT-специальности, и подобное решение было принято неспроста, ведь запрос на подобных специалистов есть у заказчиков кадров. Так что на задворках выпускники точно не останутся. А вот с юристами и экономистами есть вопросы: на первых курсах, к слову, в этом году их станет примерно на 10 процентов меньше. Но если абитуриент по зову сердца выбрал юридический факультет, это вовсе не означает, что с дипломом в руках он не найдет работу. Скажем, не так много сегодня в стране юристов в области медицинского права, а с развитием страховой медицины такие могут быть буквально на вес золота. Так что самое время уделить внимание конкретному профилю.
А в каких областях могут найти себя гуманитарии? Лет через шесть однозначно понадобятся переводчики-медиаторы. Подготовку таких специалистов могут взять на себя вузы, которые сегодня выпускают кадры для массмедиа, факультеты психологии и социальных наук. Уже сейчас, по версии экспертов, факультеты PR и связей с общественностью могут готовить модераторов форумов, всевозможных комьюнити в соцсетях и так далее.
А еще бизнесу нужны будут люди, способные генерировать идеи и создавать прорывные технологии, организовывать масштабные междисциплинарные проекты, и здесь уже потребуется подготовка на стыке нескольких областей, например, социологии, IT, филологии. Кстати, по-прежнему на хорошем счету специалисты, владеющие иностранными языками.
Новые специальности появятся в этом году и в средних специальных учреждениях образования Беларуси. На особом счету, уверяют специалисты, будут рабочие профессии.
Например, уже сегодня в аграрном секторе нужны слесари-электрики по ремонту электрооборудования: современные сельхозмашины буквально напичканы электроникой, а квалифицированных специалистов, которые могли бы их обслуживать и чинить, не хватает. Филиал "Индустриально-педагогический колледж" Республиканского института профессионального образования в этом году открывает набор на новую специальность - "Обслуживание и эксплуатация жилых домов": будущие хаус-мастера получат навыки маляра, сантехника и электрика. В торговом колледже Белкоопсоюза будут принимать документы на специальность "Маркетинг", а в Новогрудском аграрном колледже - на специальность "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов". Еще одна новинка - специальность "Хранение и переработка зерна" в Молодечненском политехническом колледже.
Всего в профтехобразовании планируют набрать около 31 тысячи выпускников базовой и средней школ. А местные власти, к слову, смогут по согласованию с Минобразования корректировать наборы на востребованные в регионах специальности.
А как в регионах России
Павел Ходырев, ответственный секретарь приемной комиссии Удмуртского госуниверситета:
- Все более популярным у наших абитуриентов становится нефтегазовое дело. Пользуются спросом психология и лингвистика. Все больше желающих изучать иностранные языки. Особенно много ребят, которые интересуются китайским. Растет интерес к направлениям, связанным с информатикой и вычислительной техникой.
Александр Кечемайкин, ответственный секретарь приемной комиссии Донского государственного технического университета:
- Если два-три года назад ребята прежде всего шли на менеджмент, экономику и юриспруденцию, то теперь все чаще выбирают технические специальности. У нас сейчас около трех тысяч бюджетных мест и только чуть больше пяти процентов из них - это гуманитарные специальности. Остальные - технические. Раньше для вуза было достаточно проблематичным заполнить места по таким специальностям, как машиностроение или технология машиностроения, сейчас же они востребованы. Думаю, причина в том, что многие крупные предприятия в регионе, да и в целом в России, встали на ноги, активно развиваются и ищут хороших специалистов.
Маргарита Банникова, директор школы № 79 Нижнего Новгорода:
- В последние годы все чаще наши выпускники выбирают технические профессии и рабочие специальности. После 11-го класса абитуриенты хотят стать, например, кораблестроителями, речниками, работниками атомной отрасли. Конечно, их выбор тесно связан с наличием в Нижнем Новгороде профильных вузов и популяризацией этих замечательных профессий.
В топ-5 профессиональных предпочтений белорусских абитуриентов в прошлом году входили фармацевтика, современные иностранные языки (перевод), международное право и международные отношения, политология и информатика и технологии программирования.