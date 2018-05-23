Обманутыми дольщиками становятся около 7% покупателей первичного жилья

В число проблемных попадает чуть меньше 7 процентов покупателей жилья в новостройках, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на "круглом столе" на тему "Актуальные вопросы развития строительной отрасли в Российской Федерации" в Совете Федерации.

"Сегодня индекс проблемности в стране по договорам долевого участия составляет 6,8 процента", - сообщил он.

Замминистра пояснил, что это количество ДДУ в проблемных объектах к общему количеству ДДУ, зарегистрированных в Росреестре.

В 69 субъектах страны насчитывается 842 проблемных объекта. В незавершенных объектах числится более 80 тысяч договоров. А в реестре обманутых дольщиков - более 30 тысяч дольщиков.