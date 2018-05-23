24 мая - в день славянской письменности и культуры - в храме Христа Спасителя по традиции вручают Патриаршую литературную премию. Об образцах, критериях, предпочтениях наш разговор с известным поэтом, в прошлом также лауреатом Патриаршей литературной премии Олесей Николаевой.

Кажется, самое интересное в этой премии- критерии и образцы. О них больше всего говорит список номинантов и лауреатов. Когда в списке вы, Варламов, Кублановский - это "говорящий" ряд имен. Какие критерии вы считываете по списку номинантов этого года?

Олеся Николаева: Члены Экспертного совета, составляющие "короткий список" номинантов, как мне показалось, по преимуществу руководствовались принципом художественности. Ну, и, разумеется, тем соображением, что произведения автора должны быть православными, пусть даже не по содержанию (не потому, встречаются ли там атрибуты церковности: кресты, храмы, лампады, иконы и т.д.), а по своему духу. В "Капитанской дочке", например, ничего из вышеописанных предметов нет, но это, пожалуй, самое христианское произведение русской литературы.

Вот эти два критерия и являются определяющими. Поэтому и разногласия у Совета были незначительные, а совпадения в выборе имен - закономерными. Наверное, это объясняется единым "культурным кодом", общим руслом течения литературы, которое определяется продолжением традиций русской литературы, при этом весьма разнообразных.

Как Вы считаете, Патриаршая литературная премия выдержала "культурный экзамен"? Не попадают ли лауреаты - по "партийной" принадлежности (воцерковленные и т.п.) или по предпочтительности литературных лагерей?

Олеся Николаева: Если и срабатывает порой принцип "партийности", существующий на поле современной литературной жизни, где размежевание проходит, условно говоря, между двумя Союзами писателей (или литературными журналами: "Новый мир" и "Знамя", с одной стороны, и "Наш современник" - с другой), то он не столь откровенен, незначителен и не является решающим. И все же бывает досадно, когда эти отношения переносят в околоцерковное пространство, каковым является Патриаршая литературная премия. Мы оцениваем писателей по их художественным достоинствам, а не по принадлежности к тому или иному идеологическому лагерю: условно говоря, нам дороги и Фет, и Некрасов.

Выдержала ли Патриаршая литературная премия "культурный экзамен"? Похоже, что да

Что касается "культурного экзамена", мне затруднительно об этом говорить. Есть несколько имен лауреатов прежних лет, которые вызывают вопросы. Но так бывает с любой крупной премией.

Мне кажется, эта премия колеблется между необходимостью замечать писателей и поэтов первого ряда и быть внимательными к недооцененным талантам.

Олеся Николаева: Эта премия вручается не за какую-то книгу, пусть и прекрасную, а за вклад в литературу. За "влияние на умы". За создание образцов. Может быть, даже за открытие нового поворота или стиля в литературе. Поэтому закономерно, что какие-то авторы, талантливые, замечательные, входившие в "короткий список" прежних лет, но пока еще не оказавшие такого влияния и не сделавшие подобных открытий, уступают более известным и значительным литературным авторитетам.

Я в этот раз "болею" за Михаила Тарковского. А вы, наверное, за Светлану Кекову ? Есть ли у Вас личные литературные симпатии и чем они продиктованы?

Олеся Николаева: У меня, конечно, есть авторы, за которых я "болею" и которым отдаю преимущество. Хотя до присуждения премии мне не хотелось бы говорить об этом, это было бы некорректно, коль скоро я вовлечена в процесс выбора. Вот после церемонии вручения я смогу открыть эту тайну. Но надо сказать, что в той или иной степени мне нравятся все номинанты, входящие в "короткий список". Некоторых я читала впервые, а иных знаю и люблю с давних пор. О ком-то, кто не попал в этом году в число номинантов, - жалею. Но в списке нет ни одного "пустого", проходного или раздутого литературного имени. На окончательное решение Попечительского совета я оказать влияние не могу - это корпоративный выбор. Но каковым бы он ни был, я буду рада поздравить избранников, несмотря на то, что у моего сердца есть предпочтения. Но в любом случае попасть в "короткий список" - это уже честь для писателя. И открытие для него новых возможностей выхода к читателю. Так что можно уже поздравить всех.

Справка "РГ"

В список номинантов на Патриаршую литературную премию 2018 года вошли: писатель Леонид Бежин, писатель Александр Громов, поэт Светлана Кекова, писатель Константин Ковалев-Случевский, поэт Владимир Костров, писатель Альберт Лиханов, писатель Виктор Потанин, поэт Константин Скворцов, писатель и поэт Михаил Тарковский, поэт Мария Аввакумова.