Пекин опроверг заявления США об "акустической атаке" на дипломата

Никаких признаков так называемой акустической атаки на сотрудника американского консульства в Гуанчжоу не обнаружено, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Наше понимание заключается в том, что речь идет об индивидуальном случае, касающемся американского дипломата в Гуанчжоу, - передает ТАСС заявление Ван И после встречи с госсекретарем США Майклом Помпео в Вашингтоне. - Китай расследует это дело чрезвычайно ответственным образом. И мы не обнаружили, чтобы какое-то лицо или организация применяли такое "акустическое воздействие".

Напомним, что днем 23 мая появилась информация о якобы "акустической атаке" на американского дипломата в КНР. Пекин предложил США провести внутреннее расследование.