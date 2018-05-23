Массовая диджитализация затронула все аспекты жизни общества, бизнеса, государства в целом. Крупные промышленные предприятия серьезно оценивают преимущества внедрения технологий "Индустрии 4.0", направленных на резкое повышение уровня цифровизации производственных процессов.

К цифровизации сейчас стремятся не только технологичные компании из области телекома или ИТ, но и тяжелой промышленности, где она способна обеспечить существенный экономический эффект. Наконец благодаря достижению нового уровня скорости и прозрачности цифровая экономика позволяет строить новую архитектуру бизнес-моделей между участниками рынка, снижая зависимость от посредников и повышая эффективность процессов. Об этом сегодня наша беседа со старшим вице-президентом Сбербанка, руководителем Sberbank CIB Игорем Буланцевым.

Почему первопроходцами в диджитализации стали розничные отрасли - в первую очередь финансы, а также ретейл и телеком?

Игорь Буланцев: Причина проста - конкуренция. В розничных отраслях она наиболее остра и мгновенна, именно там появляются и быстрее всего развиваются фундаментальные, меняющие целые рынки и отрасли изменения бизнес-моделей, методов и подходов обслуживания клиентов, продуктов и сервисов. Представьте, что у вас масса повторяющихся рутинных действий, которые вы можете оптимизировать, внедрив электронную систему. Например, в банковском секторе диджитализация показала наибольший эффект в розничном сегменте и только затем в корпоративном, где, как правило, больше индивидуальных кейсов. То же коснулось торгового ретейла и телекоммуникационного рынка.

Как вы оцениваете потенциал цифровизации промышленности, в частности, развитие промышленного интернета вещей, автоматизации сбора информации и в целом повышение эффективности благодаря внедрению ИТ?

Игорь Буланцев: Потенциал велик, и это доказывает мировой опыт. Но надо помнить, что потенциал этот, как мы видим по мировым примерам, зачастую реализуется не через плавную эволюцию, а во многом революционно. Если вы посмотрите на список крупнейших мировых компаний, то обнаружите, что еще 10-15 лет назад их в ТОП-100 не было. То есть меняются целые рынки, и, чтобы продолжать быть успешным в новых реалиях, компаниям нужно трансформироваться и развивать свой бизнес так, чтобы соответствовать цифровым переменам. Начинается это с операционных вещей. Грамотно выстроенный процесс сбора и анализа информации, интеграции новых IT-решений может существенно оптимизировать бизнес-модель.

Банк убедился в этом на собственном опыте, внедряя новые системы в текущий бизнес. Мы готовы делиться наработанным опытом с клиентами, например, в области искусственного интеллекта, блокчейн, интернета вещей, кибербезопасности и т.д. Мы накопили одни из лучших в стране компетенций по целому ряду технологий, которые являются универсальными и могут использоваться как в банке, так и на промпредприятии. Но даже по своему опыту видим, что главная перемена на пути к цифровизации происходит даже не в бизнес-процессах, а в головах. Поэтому организациям, встающим на этот путь, могу рекомендовать в первую очередь работать с корпоративной культурой, образом мышления своего топ-менеджмента, ценностями организации на всех уровнях. С этого цифровизация должна начинаться.

Повышение эффективности банковского сектора положительно скажется на всех отраслях экономики

В русле цифровизации лежит и развитие экономики блокчейна. Какие ключевые преимущества технологии вы видите и в каких отраслях блокчейн уже не просто дань моде, а встроенный в бизнес-процессы механизм?

Игорь Буланцев: Пока все-таки эта технология не является массово используемой частью механизма какой-либо крупной компании или отрасли. Все смотрят на технологию, тестируют различные решения на ее основе - даже на уровне документооборота, но говорить о победившем блокчейне еще рано. В то же время преимущества блокчейна бесспорны. Технология позволяет создавать единую среду доверия между участниками какой-либо системы, бизнес-процесса, деятельности. По сути, технология распределенного реестра позволяет обеспечить сохранение и аудит информации между участниками в реальном времени. Мы видим применение технологии и создание на ее основе целого ряда продуктов для банковского бизнеса, например в области операций торгового финансирования. Кроме того, весьма перспективным представляется применение технологии при создании торговых площадок (маркетплейс), где для участников сделок важна моментальная оплата и фиксация сделок. Применение смарт-контрактов может иметь большое будущее для автоматизации процессов поставок и оплаты за продукцию. Будут развиваться новые формы привлечения капитала на базе технологии. Полагаю, что депозитарные и регистрационные услуги не обойдутся без применения блокчейна. Применение технологии сейчас находится на стадии пилотных проектов, которые мы активно внедряем с клиентами банка. Но в планах переход к промышленным решениям. Полагаю, что в перспективе мы сможем запустить в рынок часть наших инициатив. Сбербанк в плане коммерческого внедрения сейчас является одним из пионеров этого тренда.

Какие вы видите ограничения для внедрения блокчейна, существуют ли какие-то барьеры, например, законодательный, регуляторный?

Игорь Буланцев: Полагаю, что термины смарт-контракт или подтверждение транзакции с использованием хэш являются относительно новыми для применения в деловом обороте. Безусловно, мы должны очень четко определиться, какие нормативные акты позволят безболезненно для бизнеса интегрировать их в повседневные процессы и обеспечить в случае необходимости корректную претензионную и судебную практику. Банк активно работает с законодательными и государственными органами для формирования соответствующей нормативной базы.

Какой вы видите роль финансового сектора в развитии цифровой экономики?

Игорь Буланцев: Финансовый сектор традиционно является кровеносной системой экономики, соединяющей между собой всех участников рынка. Безусловно, повышение эффективности в банковском и финансовом секторах сказывается положительно на скорости бизнес-процессов всех участников экономики. Цифровизация в финсекторе будет нести для клиента дополнительные преимущества по скорости и ясность для принятия бизнес-решений. Повышение скорости, комфортности, надежности, а также снижение стоимости совершения операций - основные принципы развития финансового сектора сегодня во всем мире.