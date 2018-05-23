Петербургский форум станет первым для нового правительства

В четверг открылся крупнейший и наиболее представительный в России Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где впервые выступят представители обновленного состава правительства.

Как ожидается, основной акцент будет сделан на открытости к сотрудничеству с иностранными инвесторами вопреки санкциям и отсутствию общих политических проектов с западными державами. На форуме сделают заявления о "донастройке" налоговой системы первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов и новый куратор социального блока вице-премьер Татьяна Голикова.

Согласно программе, Силуанов, новый председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, министр экономического развития Максим Орешкин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина должны будут объяснить, почему, несмотря на низкую инфляцию и уже сбалансированный бюджет, экономика не хочет расти быстрее 1,5-2 процентов в год. Однако конкретная позиция по ключевым решениям - например, по источникам финансирования мероприятий нового "майского" указа, по налогам - вряд ли будет объявлена раньше июля, учитывая совсем недавнее формирование правительства. Сессии по пенсионной реформе в программе нет. К форуму приурочено подписание многих крупных сделок, в его деловой программе - более 100 мероприятий. В среду, в "нулевой" день, прошел Российский форум малого и среднего предпринимательства.

У ПМЭФ есть и социальная, культурная, и даже спортивная программы. Так, в пятницу - в 5.30 утра! - на Крестовском острове состоится забег на дистанцию в пять тысяч метров. Окончание форума, который в этот раз проводится раньше обычного в связи с предстоящими в Петербурге матчами чемпионата мира по футболу, совпадает с Днем города (27 мая): его гостей и горожан ждут карнавальное шествие, процессия клоунов и цирковых слонов в честь крупнейшего фестиваля циркового искусства, фейерверк. ПМЭФ в третий раз пройдет в "Экспофоруме" на Пулковских высотах. Для жителей Васильевского острова переезд форума с сопутствовавшими ему жесткими мерами безопасности и пробками - большое облегчение. Совсем без ограничений в городе не обошлось: отменяются парковки у гипермаркетов на Пулковском шоссе и ряд остановок вблизи "Экспофорума".

Основной акцент - на открытости к иностранным инвестициям вопреки санкциям

Прием от имени губернатора Санкт-Петербурга проведут 26 мая - в честь форума и одновременно в честь 315-летия Санкт-Петербурга. На 15 миллионов рублей планируется напоить и накормить 1500 гостей. В техзадании указано, что "выход" еды должен составить 830 граммов на человека, красного и белого вина, а также шампанского - не менее чем по 100 мл, водки - 50 мл.