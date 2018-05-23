Плей-офф Единой лиги начался с успеха "Химок" на юге

Матчем между краснодарским "Локомотивом-Кубанью" и подмосковными "Химками" 23 мая стартовал четвертьфинал плей-офф интернациональной Единой лиги, где в восьмерку сильнейших попала только одна из четырех зарубежных команд - латвийский ВЭФ (Рига). В стартовой игре успеха добились гости, финишировавшие в "регулярке" лишь на шестом месте - 79:66.

Удивительное дело: "Химки" лидировали всю первую половину матча, а в активе лидера подмосковного клуба, лучшего бомбардира чемпионата континента и Евролиги Алексея Шведа на экваторе встречи значилось всего пять очков. У главной звезды Единой лиги и всего российского баскетбола откровенно сбился прицел. На какой-то момент Швед реализовал только один бросок из десяти, причем все три попытки поразить цель с дальней дистанции оказались безуспешными.

Однако после большого перерыва Алексея все-таки прорвало. Забивать по полной программе он начал уже во второй половине третьей четверти - попадал штрафные, метко бил с дальней дистанции. В общем, все как обычно. Вспышка полезной активности Шведа сразу принесла "Химкам"ощутимый перевес. В какой-то момент они стали уступать хозяевами (до трех очков), но когда лидер заиграл в привычном результативном стиле, гости резко оторвались в счете. На 34-й минуте после попадания Егора Вяльцева подмосковный клуб лидировал уже с перевесом в 16 очков - 71:55.

"Локомотив-Кубань" при своих болельщиках сдаваться раньше времени не собирался, хотя оставшихся минут явно не хватало для того, чтобы спасти игру. Алексей швед в итоге набрал свою стандартную норму - 20 очков. Напомним, что в этом сезоне серии до трех побед проходят в непривычном формате "1-2-2". То есть железнодорожникам более высокое место в регулярном чемпионате (третья позиция) может выйти боком. Совершив осечку дома, они рискуют оказаться полностью выключенными из дальнейшей борьбы после предстоящего на два матча визита к химчанам.