Зачем в лесу холодильник? Тем не менее вот в бывшем костре - фреоновая капсула. А еще пластиковые бутылки, пробки, грязные салфетки... Наш бег по дорожке Битцевского парка пришлось притормозить.

Стретчинг на корточках

Первокурсницы Университета нефти и газа имени Губкина одеты по-спортивному, руки в перчатках, в руках синие мешки для мусора. Мы на дистанции, но в этом забеге считаются не очки и секунды, а те самые бутылки, пивные банки и пачки из-под сигарет. Мусор, который ты тут соберешь, притормаживая, нагибаясь к нему, а потом снова продолжая бег трусцой.

Мусорный вид спорта называется плоггинг. Идея скрестить фитнес с уборкой пришла в голову шведскому экологу Эрику Альстрёму в 2016-м, когда он вернулся в Стокгольм c горнолыжного курорта и столица напомнила ему свалку. В названии сошлись слова plocka upp, на шведском - "забирать", и jogging - бег трусцой.

...Это не так легко, как кажется. Вон из-под бревна торчит мятая банка - присел, достал ее, рядом увидел другую, к ней уже на корточках. Разогнулся, через несколько метров - пробка, к ней надо нагнуться. У спортсменов это называется "бег с комплексной нагрузкой", развивающей пресс, мышцы живота, ног - если мешок полон. А то, что сейчас сделал будущий эколог Ваня Семенцов, потянувшись за пластиковым стаканчиком, называется в аэробике стретчингом.

130-литровые мешки были переполнены, студенты сгрудили их у дерева (чтобы потом отнести в мусорный бак) и сфотографировались для Инстаграма. Таких снимков с хэштегом #plogging в сети уже тысячи.

- Прикольная тема, базара нет, - говорит Ваня. - Еще бы погоду получше...

Плоггинг - это не только фитнес, но и помощь городскому хозяйству. Не всякая техника пройдет там, где пробежит плоггер

Чистые забеги

Плоггингу в России нет и пары месяцев.

В феврале в Рунете появился 2-минутный шведский ролик: под бодрую музыку по траве бегут мужчины, подбирая и складывая в пакеты мелкий мусор. Их становится все больше, и вот бежит уже весь город...

В Москве все началось с того, что ролик увидел сотрудник парка "Кузьминки-Люблино" Осип Тунинский - и переслал его своей знакомой, бегунье и экологической активистке, сотруднику Дворца творчества детей и молодежи им. Гайдара Ольге Пугач. Та уже замечала в соцсетях у друзей-шведов хэштег #плоггинг и при поддержке ГПБУ Мосприрода взялась организовать его в Люблино-Кузьминках: разослала релизы, вывесила на сайте ГПБУ подробный анонс. 29 апреля в парке имени Шкулева прошел "Чистый забег", первый плоггинг в Москве.

Среди двух десятков москвичей, пришедших на акцию, самому младшему было 6, самой старшей - около 60, было и много молодежи. Бегунам выдали перчатки и мешки для мусора, на спину надели номера, дети бежали дистанцию 500 метров, взрослые - 5 км. Всего было собрано 20 пятидесятилитровых мешков, и все участники забега выстроились тут же для общего фото, чтобы потом торжественно сбросить мешки в мусорный контейнер. А потом многие подходили к Ольге Пугач с вопросом: "Когда следующий раз?"

- Субботник на бегу - это что-то новое для наших мест, - говорит Вера Струкова, замгендиректора Мосприроды. - Тут и модный фитнес, и пример того, как совмещать приятное с полезным. И помощь городскому хозяйству. Далеко не всякая техника пройдет там, где пробежит плоггер.

Абонемент за мусор

"На набережной Варкауса я собрал вот такой пакет мусора, - написал у себя "ВКонтакте" губернатор Карелии Артур Парфенчиков, прошедший дистанцию в Петрозаводске. - Прохожие советовали, какой мусор лучше подбирать".

Глава Карелии 12 мая стал одним из первых чиновников первого ранга, испробовавших плоггинг. За день до этого, 11 мая, на старт вышел министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, вместе с активистами Общероссийского народного фронта пробежавший по мытищинскому парку вдоль набережной Яузы. На "мобильный субботник" ОНФ пришли тогда около 200 любителей бега, набравших сотни мешков мусора.

Собирать его в России становится модно. Страница "ВКонтакте" Плоггинг/Plogging с середины апреля после каждых выходных полна сообщений с фото: в Кургане плоггеры "пробежали" вокруг дома престарелых, в селе Елыкаево под Кемерово прошел фитнес-субботник, в Екатеринбурге прошел инклюзивный, а в Челябинске - семейный плоггинг-субботник, фитнес-клуб "Дружина" из Железногорска тому, кто соберет мусора больше всех, обещал абонемент...

Скоро, по словам организаторов мытищинской акции, плоггинги пройдут в Туле, Пензе, Костроме, Вологде, Карачаево-Черкесии... К делу подключаются коммунальщики и фирмы, занимающиеся раздельным сбором и переработкой мусора.

А в начале июня Мосприрода планирует уже следующую акцию - велоплоггинг.

Подробности

Памятка плоггеру

Плоггерам можно оставлять на месте:

бумагу;

все, что разложится само: пищевые отходы, следы жизнедеятельности домашних животных и другую органику.

Разрешается собирать:

целлофан: пакеты, пленку, обертки и пр.;

пластик;

бутылки;

использованные батарейки;

мелкие бытовые отходы: легкие бытовые приборы, одежду, фантики и т.п.

Запрещается собирать:

медицинские отходы, в том числе шприцы;

острые предметы, о которые можно пораниться;

тяжелые и громоздкие предметы, для перемещения которых нужны несколько человек.

Сбор крупногабаритного мусора выходит за рамки плоггинга.

Кстати

Московский проект "Социобег" с 2013 года занимается спортом с детьми из детских домов и вот уже три года ведет проект "Экобег" - игру-квест по сбору мусора.

Участники игры делятся на команды, каждой отводится своя территория, где предстоит собирать на бегу мусор. У каждой команды своя стратегия: они могут собирать мелкий мусор и пробегать большую дистанцию или делать упор на количество и вес мусора. В ходе дистанции есть и точки, где ребятам надо выполнять физические упражнения. У каждой дисциплины есть коэффициент, и он учитывается при сложении килограммов с километрами. Интрига при подведении итогов держится до последнего, иногда судьбу первого места решают несколько граммов или метров.