Польские СМИ рассказали о последствиях выхода Украины из СНГ

Выход Украины из Содружества Независимых Государств (СНГ) может обернуться для Киева миллиардными потерями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.

Украина не ратифицировала Устав СНГ, однако подписала "тысячи документов в рамках Содружества", напоминает польская газета Rzeczpospolita. Речь, в частности, идет о соглашениях о безвизовом режиме, миграционном и гуманитарном сотрудничестве, а также о взаимном признании документов.

Как заявил польскому изданию профессор Андрей Суздальцев, если бы Украина расторгла данные договоры, то свыше трех миллионов украинцев не смогли бы работать в РФ. "В Киеве сделают все, чтобы выйти лишь напоказ. Так сделала Грузия, которая покинула СНГ, но соблюдает договоры, которые ей выгодны", - отметил собеседник Rzeczpospolita.

По мнению украинского экономиста Александра Охрименко, расторжение договора о свободной торговле "привело бы Украину к многомиллиардным потерям". "Заключение новых торговых соглашений, например с Белоруссией или Казахстаном, не является делом одного дня", - пояснил эксперт в интервью польскому изданию.

В апреле президент Украины Петр Порошенко поручил начать процедуру выхода из СНГ. Вместе с тем Киев собирается сохранить те соглашения со странами организации, которые считает выгодными для себя. На минувшей неделе Порошенко отозвал украинских представителей из всех уставных органов Содружества.