Поморский карбас получил географический Оскар

Новости

Проезд к полигону КНДР иностранные журналисты оплатят сами 19:30
Герман Греф раскритиковал отчет о "Газпроме" 19:27
МИД РФ: Киев должен перестать отыгрываться на жителях Донбасса 19:26
Китайским парам перед разводом предложат пройти экзамен 19:18
Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Египтом обсудят осенью 19:00
МВФ сохранил прогноз роста ВВП в России несмотря на санкции 18:57
В ФАС дали свое объяснение роста цен на топливо 18:44
В Египте появится российская промышленная зона 18:38
Как изменились предпочтения курильщиков в России 18:36
В работе Instagram произошел массовый сбой 18:27
Госдума поддержала законопроект о продаже микродолей в квартирах 18:26
Мировая премьера российского бренда Aurus пройдет 29 августа 18:20
В честь 315-летия Петербурга Соляной городок станет Городом мастеров 18:17
Уилл Смит исполнит официальную песню ЧМ-2018 17:50
Мощам святой княгини Елизаветы поклонились в Минске 16 тысяч человек 17:45
Дипломат США в КНР сообщил об "аномальных" акустических ощущениях 17:40
На Кубани после жестокого убийства женщины проверят работу полиции 17:38
Умер легендарный актер вестернов Клинт Уокер 17:35
Названы самые развитые регионы страны 17:29
Ушаков рассказал о подготовке встреч президента и гостей ЧМ-2018 17:21
Путин рассказал об уроках у своего тренера по дзюдо 17:15
Лукашенко выступит на форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" 17:13
В Подмосковье из сточных вод достали живую корову 17:10
Новый мемориал в комплексе "Тростенец" под Минском откроется в июне 17:09
Песчаная голова Бузовой украсила подножие Петропавловской крепости 17:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
23.05.2018 18:33
Проект: Медиацентр

Поморский карбас получил географический Оскар

Фото: Аркадий Колыбалов
В медиацентре "РГ" на традиционной встрече исторического клуба журнала "Родина" презентовали проект "Поморский карбас" награжденный премией Русского географического общества "Хрустальный компас". Его еще называют русским географическим Оскаром.

В прошлом году яхтсмены из Архангельска, Петербурга, Москвы и Новосибирска построили в селе Лешуконском небольшой промысловый корабль по старинным лекалам. Под руководством народного мастера Виктора Кузнецова они не только "сшили" карбас, но и прошли на нем под флагами "Российской газеты" и "Родины" по северным рекам и Белому морю до Соловков.

"Поморский карбас" стал первым в борьбе за "Хрустальный компас" в самой народной номинации "Общественное признание". За этот проект голосовали более 20 тысяч россиян.

Руководитель проекта, яхтсмен Евгений Шкаруба привез "Хрустальный компас" на презентацию в "Российскую газету" - шкипер только что прилетел из Краснодара, где проходила торжественная церемония вручения географического Оскара:

- Поморы начали осваивать Арктику в древние времена. Мы смогли доказать, что традиционное поморское судостроение сегодня востребовано в обществе, что в Архангельской области удалось сохранить народную морскую культуру. Здесь и сегодня живут люди, владеющие уникальным мастерством, продолжающие его. Это как стержень, основа всего, как северная изба, как храм, построенный из дерева. Сегодня поморским карбасом уже заинтересовались туристы из России и других стран мира.

Признание общественности в конкурсе РГО - самая правильная и самая народная номинация. Кстати, в этом году мы заказали народному мастеру Виктору Кузнецову две традиционные для этих мест лодки-зырянки - попробуем создать новый туристический маршрут.

Идеей возрождения народного судостроения загорелся губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он специально приехал в "Российскую газету", чтобы поздравить яхтсменов:

- Я по профессии судостроитель. Российский флот создавался в Архангельске. И это все благодаря поморскому карбасу. На карбасах поморы шли во льдах на восток, основывали новые поселения для России. Кстати, я впервые принимал участие в строительстве карбаса в музее мирового океана в Калининграде. Делал закладку судна. Достроить его мне тогда не удалось, очень рад, что в Архангельске карбас был построен и спущен в море. Рассчитываю, что проект будет продолжен.

Участников проекта поздравил знаменитый российский путешественник Дмитрий Шпаро:

- Хочется повторять: Архангельск, Белое море, алые паруса, Шкаруба... Когда подключается губернатор, это большой плюс. Прошу поддерживать проект и дальше. Особенно важно, чтобы эти ребята занимались с детьми - иначе разговоры про связь поколений останутся разговорами. И еще: мне кажется, вам, Евгений, стоит построить парочку карбасов. И этой маленькой флотилией пойти на восток. Северным морским путем! Такова историческая логика.

Учащиеся колледжа Московской государственной академии водного транспорта - филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, которые пришли на презентацию, остались под впечатлением от поморского карбаса. И, кажется, они уже мечтают пройти на нем по северным рекам.

А советник руководителя Ростуризма Андрей Манаков заметил: "Этот проект для тех, кому надоело лежать на пляже кверху пузом. У "Поморского карбаса" большое туристическое будущее".

Главное сегодня

МИД РФ: В результате выхода Украины из СНГ пострадают простые украинцы
Путину доложили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов
В Минкультуры раскрыли планы относительно Booking.com
В ДНР заявили о срыве плана украинских силовиков занять Горловку
Власти Крыма посоветовали Киеву не мечтать о Крымском мосте