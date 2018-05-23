Поморский карбас получил географический Оскар

В медиацентре "РГ" на традиционной встрече исторического клуба журнала "Родина" презентовали проект "Поморский карбас" награжденный премией Русского географического общества "Хрустальный компас". Его еще называют русским географическим Оскаром.

В прошлом году яхтсмены из Архангельска, Петербурга, Москвы и Новосибирска построили в селе Лешуконском небольшой промысловый корабль по старинным лекалам. Под руководством народного мастера Виктора Кузнецова они не только "сшили" карбас, но и прошли на нем под флагами "Российской газеты" и "Родины" по северным рекам и Белому морю до Соловков.

"Поморский карбас" стал первым в борьбе за "Хрустальный компас" в самой народной номинации "Общественное признание". За этот проект голосовали более 20 тысяч россиян.

Руководитель проекта, яхтсмен Евгений Шкаруба привез "Хрустальный компас" на презентацию в "Российскую газету" - шкипер только что прилетел из Краснодара, где проходила торжественная церемония вручения географического Оскара:

- Поморы начали осваивать Арктику в древние времена. Мы смогли доказать, что традиционное поморское судостроение сегодня востребовано в обществе, что в Архангельской области удалось сохранить народную морскую культуру. Здесь и сегодня живут люди, владеющие уникальным мастерством, продолжающие его. Это как стержень, основа всего, как северная изба, как храм, построенный из дерева. Сегодня поморским карбасом уже заинтересовались туристы из России и других стран мира.

Признание общественности в конкурсе РГО - самая правильная и самая народная номинация. Кстати, в этом году мы заказали народному мастеру Виктору Кузнецову две традиционные для этих мест лодки-зырянки - попробуем создать новый туристический маршрут.

Идеей возрождения народного судостроения загорелся губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он специально приехал в "Российскую газету", чтобы поздравить яхтсменов:

- Я по профессии судостроитель. Российский флот создавался в Архангельске. И это все благодаря поморскому карбасу. На карбасах поморы шли во льдах на восток, основывали новые поселения для России. Кстати, я впервые принимал участие в строительстве карбаса в музее мирового океана в Калининграде. Делал закладку судна. Достроить его мне тогда не удалось, очень рад, что в Архангельске карбас был построен и спущен в море. Рассчитываю, что проект будет продолжен.

Участников проекта поздравил знаменитый российский путешественник Дмитрий Шпаро:

- Хочется повторять: Архангельск, Белое море, алые паруса, Шкаруба... Когда подключается губернатор, это большой плюс. Прошу поддерживать проект и дальше. Особенно важно, чтобы эти ребята занимались с детьми - иначе разговоры про связь поколений останутся разговорами. И еще: мне кажется, вам, Евгений, стоит построить парочку карбасов. И этой маленькой флотилией пойти на восток. Северным морским путем! Такова историческая логика.

Учащиеся колледжа Московской государственной академии водного транспорта - филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, которые пришли на презентацию, остались под впечатлением от поморского карбаса. И, кажется, они уже мечтают пройти на нем по северным рекам.

А советник руководителя Ростуризма Андрей Манаков заметил: "Этот проект для тех, кому надоело лежать на пляже кверху пузом. У "Поморского карбаса" большое туристическое будущее".