Порошенко установил личный антирекорд по популярности

Рейтинг доверия президента Украины Петра Порошенко среди населения опустился до рекордно низкой отметки - теперь к нему негативно относятся 79% опрошенных. Статистика приводится на сайте украинской социологической группы "Рейтинг".

Предыдущий антирекорд был установлен главой Украины в 2013 году - тогда количество недовольных им людей составило 65%.

Согласно указанным организацией сведениям, социологическое исследование было проведено по всей территории Украины, кроме Донбасса, и включало в себя вопросы об отношении к политикам и партиям. Опрос был инициирован американским Международным республиканским институтом (IRI), ставящим своей целью помощь отдельным странам в строительстве демократии.