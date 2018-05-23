Потери ZTE от санкций США превысят 3 млрд долларов

Китайская телекоммуникационная компания ZTE оценивает потери от наложенных Вашингтоном санкций не менее чем в 3,1 миллиарда долларов. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Bloomberg.

Американским фирмам, в частности, запрещено продавать ZTE оборудование, комплектующие и программное обеспечение. В связи с этим китайская компания вынуждена в значительной степени свернуть свою деятельность. Некоторые клиенты уже отказались от продукции ZTE.

В ZTE рассчитывают, что США и КНР достигнут договоренности по поводу смягчения рестрикций. В этом случае фабрики компании, которые сейчас не функционируют, вновь заработают спустя уже несколько часов после отмены санкций.