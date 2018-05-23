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23.05.2018 08:32
Рубрика: Власть

Медведев дал поручения по реализации майского указа президента

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал список поручений министерствам для выполнения указа президента от 7 мая, в котором определены цели развития страны на период до 2024 года. В частности, министерство экономического развития и министерство финансов должны до 1 сентября внести в правительство проекты Основных направлений деятельности правительства и прогноза социально-экономического развития.

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До осени практически все министерства будут активно работать над обновлением действующих и новыми национальными проектами. Они должны быть готовы до 15 августа, а до 1 октября председатель правительства ждет планы мероприятий для их реализации. К октябрю же на основе этих уточненных планов предстоит скорректировать и соответствующие госпрограммы.

При этом предложения по источникам финансирования от Минфина и Минэкономразвития должны лечь на стол до шестого июля. Еще раньше - до 25 июня - премьер-министр хочет видеть предложения по единому документу стратегического и бюджетного планирования с учетом интеграции национальных и приоритетных проектов в госпрограммы.

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