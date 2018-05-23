Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал список поручений министерствам для выполнения указа президента от 7 мая, в котором определены цели развития страны на период до 2024 года. В частности, министерство экономического развития и министерство финансов должны до 1 сентября внести в правительство проекты Основных направлений деятельности правительства и прогноза социально-экономического развития.

До осени практически все министерства будут активно работать над обновлением действующих и новыми национальными проектами. Они должны быть готовы до 15 августа, а до 1 октября председатель правительства ждет планы мероприятий для их реализации. К октябрю же на основе этих уточненных планов предстоит скорректировать и соответствующие госпрограммы.

При этом предложения по источникам финансирования от Минфина и Минэкономразвития должны лечь на стол до шестого июля. Еще раньше - до 25 июня - премьер-министр хочет видеть предложения по единому документу стратегического и бюджетного планирования с учетом интеграции национальных и приоритетных проектов в госпрограммы.