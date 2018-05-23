Президент назвал лучший способ подготовки к выборам в Госдуму

Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" активно работать над решением проблем граждан.

В Стрельне глава государства встретился с секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. "Совсем недавно были большие партийные мероприятия. И в сентябре - выборы у нас в стране, в большом количестве регионов... Знаю, что "Единая Россия" готовится к этим мероприятиям. Давайте обо всем этом поговорим", - предложил Владимир Путин.

Турчак начал с рассказа о большой партийной конференции, которая была в понедельник. "Для нас это новый формат", - заметил он. "Если говорить про развитие партии, мы помним то, на что вы обратили внимание: партия не должна "бронзоветь", партия должна развиваться, должна адекватно отвечать на запросы наших граждан, населения", - сказал секретарь Генсовета.

"Мы разработаем систему оценки работы нашего депутатского корпуса всех уровней", - сообщил Турчак. "Оценка будет строиться не только на результате активности в ходе избирательной кампании, но и на том, как они работают между электоральными периодами", - уточнил он и рассказал о запрете на передачу права приема граждан депутатами своим помощникам. Исключение - для депутатов Госдумы: они работают в регионах в рамках региональных недель и будут иметь возможность проводить прием граждан в удаленном доступе.

Еще Турчак обещал, что ЕР будет отслеживать этическое поведение депутатов и коллег-однопартийцев и "самым жестким образом на это реагировать, вплоть до исключения из партии". "Действительно, есть случаи, когда депутаты появляются перед своими избирателями только в ходе кампании, защищая свою программу, агитируют и потом на четыре-пять лет исчезают с территории. Это недопустимо", - считает он.

Турчак перечислил острые проблемы, которые волнуют граждан: вопрос благополучия (комфортная среда проживания, "чтобы на расстоянии вытянутой руки были доступны детский сад, школа, больница"), проблема кадрового дефицита, в первую очередь в сфере здравоохранения. Он также рассказал, что обсуждается тема возможности распределения бюджетных выпускников медицинских вузов. Еще одна острая тема, которая в регионах стоит, - это свалки, чистая вода. В этой связи на конференции было принято решение о запуске нового партийного проекта "Чистая страна".

"Единая Россия" будет отслеживать этическое поведение своих депутатов и жестким образом реагировать

"Если говорить про сентябрьский избирательный цикл - действительно, кампания большая. В 42 регионах пройдут выборы разного уровня, будут избираться депутаты законодательных собраний, думы административных центров, более 1200 мандатов будут разыгрываться. Партия впервые запустила открытую процедуру отбора своих кандидатов, так называемое внутрипартийное голосование", - сообщил Турчак. При этом конкурс - более пяти человек на место. "Единая Россия" планирует сохранить большинство во всех региональных парламентах.

Речь зашла и о думской кампании (выборы в 2021 году). "Самый лучший способ подготовки к избирательной кампании в Госдуму - это активная работа по решению проблем, с которыми мы работали в предыдущее время, и решения, которых ждут наши граждане. Надеюсь, что именно на эту практическую работу и будет нацелена вся партийная структура", - заметил Путин. "Так и будет", - не сомневается Турчак.