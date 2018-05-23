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23.05.2018 22:08
Рубрика: Культура

Кони, греки, барабаны

Прологом "Спасской башни" стали спортивный праздник на ВДНХ и военно-музыкальный фестиваль в Афинах
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя №7574 (111)
Через три месяца на Красной площади откроют 11-й Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".
Поддерживал кавалерию оркестр и ансамбль барабанщиков московских кадетов Rhythmy Stiсk. Фото: Александр Корольков/ РГ Поддерживал кавалерию оркестр и ансамбль барабанщиков московских кадетов Rhythmy Stiсk. Фото: Александр Корольков/ РГ
Поддерживал кавалерию оркестр и ансамбль барабанщиков московских кадетов Rhythmy Stiсk. Фото: Александр Корольков/ РГ

За 100 дней до начала шоу запущены проекты - прологи фестиваля. На ВДНХ прошел Открытый Московский фестиваль детско-юношеского конного искусства и спорта. Юные всадники соревновались по выездке, джигитовке, конкуру. Поддерживал кавалерию оркестр и ансамбль барабанщиков московских кадетов Rhythmy Stiсk.

- Фестиваль конного искусства и спорта набирает обороты: в этом году у нас уже свыше 120 участников, - говорит гендиректор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров. - Главная мотивация - участие в августе в турнире на приз фестиваля "Спасская башня". Погода не смутила: настоящие спортсмены и настоящие бойцы. И особо хочу отметить их родителей, которые возят детей на тренировки, участвуют в их подготовке. В выходные едут не на дачи, а на спортивные площадки - болеть за детей. Чтобы они развивались, росли здоровыми и заинтересованными личностями.
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Пожалуй, надо отметить и подвиг зрителей: было непросто найти дорогу на Выездной круг на ВДНХ. Там сейчас все вдоль и поперек перекопано.

Борис Петров: ВДНХ на время реконструкции - да, непростая площадка. Но я вижу ее перспективу. Со временем Кремлевская школа верховой езды при поддержке правительства Москвы создаст на ВДНХ Центр национальных конных традиций.

Сколько призеров поедут на "Спасскую башню"?

Борис Петров: Восемь человек - по четыре всадника-победителя с двух конкуров.

Что нового ваша Кремлевская школа верховой езды готовит к фестивалю?

Борис Петров: Наши боевые, скажем так, навыки обязаны войти в гармонию с миром танцев и музыки. Но в любом случае мы сумеем вписать мастерство наших всадников в тему хорошей музыки. То есть в тот период отечественной истории, когда звучали вальсы и мазурки.

В ритмах cиртаки

В Афинах с огоньком прошел греческий фестиваль военной музыки "Амфиония".

Прошу поделиться впечатлениями вернувшегося из Греции руководителя дирекции "Спасской башни" Сергея Смирнова.

- Выступали со сцены в самом центре Афин, перед дворцом Заппейон. Впечатления позитивные, - рассказывает Сергей Николаевич. - А с учетом того, что они проводили его в первый раз , можно сказать: очень хорошо. Организаторы, на мой взгляд, с задачей вполне справились. Напомню, что военно-оркестровые коллективы из Греции не раз выступали у нас на Красной площади.

Мастер-класс: показательные выступления на ВДНХ наездников Кремлевской школы верховой езды Андрея Ненашева (капитан команды, он на переднем плане) и Владимира Архипов. Фото: Александр Корольков/ РГ

А из наших кто в Афинах выступал?

Сергей Смирнов: Сводный военный оркестр войск Национальной гвардии и Московский Казачий хор. Оба - с большим успехом.

Но что касается "наших" - в Афинах блистали девушки-барабанщицы из группы Yerevan Drums из Армении, историческая группа уличных флагоносцев из Кори (Италия), Президентский оркестр Службы государственной охраны Казахстана. Для нас они тоже свои, не раз прилетавшие в Москву на "Спасскую башню". Особенно частые у нас гости - казахи: восемь раз участвовали.

И рота почетного караула президентского полка "Айбын"? У них бойцы-виртуозы, выполняют потрясающие номера с оружием.

Сергей Смирнов: Выступали без этой роты. В оружии все дело. Когда роты почетного караула (из Казахстана или из Белоруссии) прилетают на фестиваль в Москву, то могут даже не брать карабины. Вооружены все одинаково: самозарядными карабинами Симонова. Точно такие же и у нашего Президентского полка. Можно взять взаймы.

В Грецию, как и в любую страну Европы, ввезти оружие - очень сложное дело. (У греков оружия взаймы не взять: их почетные караулы вооружены американскими "Гарандами", у которых иная балансировка. - Прим. ред.)

Казахский Президентский оркестр брал исполнительским мастерством: их искупали в овациях за песню Джона Леннона Stand by Me.

Греки не скрывали, а скорее даже подчеркивали, что именно вы им помогали в организации.

Сергей Смирнов: По мере сил и возможностей: помогали готовить программу, вести переговоры с участниками. Все коллективы, выступавшие на "Амфионии", - наши давние друзья и партнеры. Организатор афинского фестиваля Валерий Смирнов - грек, но он прекрасно говорит на русском. И он всегда бывает у нас, на "Спасской башне".

Смирнов - прямо скажем, не очень характерная для Греции фамилия.

Фото: Предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская башня"
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Сергей Смирнов: Он замдиректора Института права и национальной безопасности РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ). И одновременно - президент греческого фонда Athens international music military festival. Живет на две страны: одной ногой в России, второй в Греции.

А аналог детской "Спасской башни" в Афинах провели? И есть у них что-то сопоставимое с кавалерийской частью "Спасской башни"? В Греции ведь, как известно, все есть...

Сергей Смирнов: А вот аналога проекта "Спасская башня - детям" у них нет. Пока, во всяком случае. Фестиваль они планируют проводить ежегодно, посмотрим. Но на "Амфионии" был большой детский хор "Розарте": это 60 - 70 детишек, прекрасно выступали.

И кавалерии у греков нет. И вряд ли будет. Так что за этим - в Москву, пожалуйста.

Компетентно

На "Спасской башне" будет много кавалерии. Ежедневно в программе около 50 лошадей и всадников. А в иные дни - и более 70! Можно просто наслаждаться выступлениями. Но лучше все-таки быть продвинутым зрителем. А для этого нужны знания. Какие книжки почитать, какие фильмы посмотреть? Об этом я расспросил капитана команды Кремлевской школы верховой езды Андрея Ненашева.

- Когда мы только начинали создавать программу выступлений, то основывались на строевом уставе казачьей службы 1899 года. Смотрели дореволюционную кинохронику: черно-белые ленты времен Николая II. Одного исчерпывающего источника нет: часть знаний утеряна. Если говорить о художественном кино, то, на мой взгляд, полезно пересмотреть "Тихий Дон" Сергея Герасимова. Могу еще порекомендовать интересную книгу: "Джигитовка казаков по Белу Свету". Это воспоминания историка полковника Елисеева и кубанского казака Солодухина - о джигитовке казаков, которые в эмиграции показывали боевое мастерство на разных континентах: от Америки до Юго-Восточной Азии.

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