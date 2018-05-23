Работа "новосибирского Матисса" торжественно передана в "Альбертину"

Уникальный 26-томный полный каталог произведений новосибирского художника Николая Грицюка (1922-1976) и одна его работа гуашью заняли на этой неделе свое место в собрании всемирно известного венского музея "Альбертина". А накануне в Российском центре науки и культуры в Вене состоялась церемония передачи этих вещей коллекционером и галеристом Юрием Щепочкиным директору "Альбертины" Клаусу Альбрехту Шрёдеру.

"Он был самым счастливым из художников 60-70-х годов в России. Он провел 20 персональных выставок, чем не мог похвастаться ни один художник. Притом, что его манера была совершенно необычной. Настолько необычной, что ни учеников, ни последователей он не оставил. Это, с одной стороны, счастливая судьба, а с другой - трагическая", - рассказал, передавая свои дары, Щепочкин.

По его словам, художник, прошедший войну, участвовавший, в частности, в освобождении Австрии, а впоследствии возглавлявший новосибирскую организацию Союза художников СССР, оборвал свою жизнь "когда искусство стало очень политизированным и он посчитал, что свою миссию на Земле он закончил".

Грицюк, которого называли "новосибирским Матиссом", оставил после себя более 6000 работ, и они стали быстро расходиться по миру. В этой ситуации галерист Щепочкин собрал группу сибирских искусствоведов, которые в течение восьми лет каталогизировали все наследие художника, выясняя и систематизируя все данные о его картинах и рисунках.

Полный каталог был выпущен - роскошным изданием в 26 книгах, переплетенных в натуральную кожу - всего в шести экземплярах. Один остался в семье художника, один у издателя, по одному в Новосибирском государственном художественном музее, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, и вот теперь шестой занял свое место в "Альбертине". Помимо каталога, Щепочкин подарил "Альбертине", в собрании которой уже есть произведения Грицюка, работу 1967 года без названия, которая, по его словам, является портретом оперной певицы Мясниковой.

Принимая дары, директор "Альбертины" Шрёдер назвал гуашь "прекрасной работой незаслуженно мало известного в Австрии художника". Он также высоко оценил работу составителей и издателей полного каталога. "Альбертина держит полные каталоги многих художников, включая Эгона Шиле и Густава Климта, но я не знаю ни одного полного каталога, в котором произведения, их технические данные, датировка и местонахождение были бы опубликованы одновременно. Это выдающаяся работа, которая вызывает мое большое уважение", - сказал Шрёдер.

В кульминационный момент церемонии Щепочкин и Шрёдер вписали в каталог новое местонахождение передаваемой работы Грицюка - музей "Альбертина". При этом Щепочкин указал директору музея на специальные кармашки в каждом томе: если музею удастся найти новые работы Грицюка, информация о них должна быть вложена в эти конверты.

Директор Российского центра науки и культуры в Вене Юрий Зайцев заявил, что, возглавляя российские культурные центры в разных странах в течение многих лет, впервые организует подобную церемонию. "Я посчитал это за честь, если такая уважаемая, всемирно известная музейная коллекция, как "Альбертина", станет обладателем этого достояния", - сказал он.