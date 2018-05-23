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23.05.2018 17:46
Рубрика: Культура

Работа "новосибирского Матисса" торжественно передана в "Альбертину"

Текст: Андрей Золотов - мл.
Уникальный 26-томный полный каталог произведений новосибирского художника Николая Грицюка (1922-1976) и одна его работа гуашью заняли на этой неделе свое место в собрании всемирно известного венского музея "Альбертина". А накануне в Российском центре науки и культуры в Вене состоялась церемония передачи этих вещей коллекционером и галеристом Юрием Щепочкиным директору "Альбертины" Клаусу Альбрехту Шрёдеру.
Директор Российского центра науки и культуры в Вене Юрий Зайцев (слева) и директор "Альбертины" Клаус Альбрехт Шрёдер. Фото: Дарья Мишина Директор Российского центра науки и культуры в Вене Юрий Зайцев (слева) и директор "Альбертины" Клаус Альбрехт Шрёдер. Фото: Дарья Мишина
Директор Российского центра науки и культуры в Вене Юрий Зайцев (слева) и директор "Альбертины" Клаус Альбрехт Шрёдер. Фото: Дарья Мишина

"Он был самым счастливым из художников 60-70-х годов в России. Он провел 20 персональных выставок, чем не мог похвастаться ни один художник. Притом, что его манера была совершенно необычной. Настолько необычной, что ни учеников, ни последователей он не оставил. Это, с одной стороны, счастливая судьба, а с другой - трагическая", - рассказал, передавая свои дары, Щепочкин.

Фото: Из личного архива
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По его словам, художник, прошедший войну, участвовавший, в частности, в освобождении Австрии, а впоследствии возглавлявший новосибирскую организацию Союза художников СССР, оборвал свою жизнь "когда искусство стало очень политизированным и он посчитал, что свою миссию на Земле он закончил".

Грицюк, которого называли "новосибирским Матиссом", оставил после себя более 6000 работ, и они стали быстро расходиться по миру. В этой ситуации галерист Щепочкин собрал группу сибирских искусствоведов, которые в течение восьми лет каталогизировали все наследие художника, выясняя и систематизируя все данные о его картинах и рисунках.

Полный каталог был выпущен - роскошным изданием в 26 книгах, переплетенных в натуральную кожу - всего в шести экземплярах. Один остался в семье художника, один у издателя, по одному в Новосибирском государственном художественном музее, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, и вот теперь шестой занял свое место в "Альбертине". Помимо каталога, Щепочкин подарил "Альбертине", в собрании которой уже есть произведения Грицюка, работу 1967 года без названия, которая, по его словам, является портретом оперной певицы Мясниковой.

Фото: В павильон России переместили демонтированные камеры хранения на московском вокзале в Петербурге. Дверцы можно открыть, прочесть тексты, увидеть фотографии.
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Принимая дары, директор "Альбертины" Шрёдер назвал гуашь "прекрасной работой незаслуженно мало известного в Австрии художника". Он также высоко оценил работу составителей и издателей полного каталога. "Альбертина держит полные каталоги многих художников, включая Эгона Шиле и Густава Климта, но я не знаю ни одного полного каталога, в котором произведения, их технические данные, датировка и местонахождение были бы опубликованы одновременно. Это выдающаяся работа, которая вызывает мое большое уважение", - сказал Шрёдер.

В кульминационный момент церемонии Щепочкин и Шрёдер вписали в каталог новое местонахождение передаваемой работы Грицюка - музей "Альбертина". При этом Щепочкин указал директору музея на специальные кармашки в каждом томе: если музею удастся найти новые работы Грицюка, информация о них должна быть вложена в эти конверты.

Директор Российского центра науки и культуры в Вене Юрий Зайцев заявил, что, возглавляя российские культурные центры в разных странах в течение многих лет, впервые организует подобную церемонию. "Я посчитал это за честь, если такая уважаемая, всемирно известная музейная коллекция, как "Альбертина", станет обладателем этого достояния", - сказал он.

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