Экс-студента МГИМО приговорили к двум годам колонии за ДТП с байкером

Экс-студент МГИМО Аркадий Смелов, ставший участником резонансного смертельного ДТП с байкером на Кутузовском проспекте в 2017 году, проведет два года в колонии-поселении. Такое решение вынес в среду, 23 мая, Дорогомиловский суд Москвы.

"Приговором Дорогомиловского районного суда Москвы от 23 мая 2018 года Смелов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 268 УК РФ ("Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении", - цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Анастасию Татарулю.

Авария произошла 26 июня 2017 года - на Кутузовском проспекте автомобиль Mercedes столкнулся с мотоциклом Yamaha. Его 23-летний водитель был доставлен в больницу с травмами, врачи не смогли его спасти. По данным следствия, за рулем легкового автомобиля находилась девушка, однако нетрезвый Смелов, сидевший рядом, стал мешать ей и выхватывать руль. В результате произошло роковое ДТП.