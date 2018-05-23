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23.05.2018 00:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Снова здорово

Лучшим ледовым дворцом страны признан чеховский "Витязь"
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск №7572 (109)
Определены результаты ежегодной всероссийской премии "Лидеры спортивной индустрии". В 14-й раз победителем стал подмосковный хоккейный центр "Витязь", получивший Гран-при как лучший ледовый дворец России.

"Витязь" был построен в 2004 году в Чеховском районе Московской области по таким технологиям, что и сегодня не каждой строительной компании доступны. Вода для заливки льда проходила многоступенчатую очистку, а разметку на ледовое покрытие наносили шелком.

В Подмосковье до конца года сдадут несколько крупных дорожных объектов

В 2008-м посещаемость центра, перешедшая все планируемые границы, подвигла власти к его реконструкции, увеличившей вместимость арены с 1,3 тысячи до 3,3 тысячи мест. После этого ледовый дворец собрал букет номинаций той же всероссийской премии - за лучшее техническое оснащение, за эффективное управление спортивным объектом и как лучший городской каток.

"Чеховский "Витязь" по праву является лучшим спортивным сооружением страны. Ведь главным критерием в присуждении премии всегда являются зрители - именно их голосованием определяются победители", - говорит министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. По его словам, спорткомплекс продолжает развиваться и дальше - рядом строят детский парк и игровые площадки, где почти каждый день проводятся мероприятия для всех желающих. А в самом центре проводят ледовые шоу олимпийских чемпионов и, конечно же, хоккейные матчи.

Кстати

Но Чехов славен не только хоккеем. Гандбольный клуб "Чеховские медведи" во втором матче финальной серии чемпионата России одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 35:29. Подмосковная команда стала 17-кратным победителем российского первенства, обыграв соперника, за которого выступают более половины бывших гандболистов "медведей". Главный тренер спартаковцев Василий Филиппов 12 раз становился чемпионом России в составе клуба из Чехова.

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