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23.05.2018 23:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Встретимся в Манеже

Московская неделя предпринимательства соберет более 60 тысяч бизнесменов
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск №7573 (110)
С 28 мая по 1 июня впервые пройдет Московская неделя предпринимательства - на ее площадках соберутся более 60 тысяч бизнесменов из разных стран мира, чтобы обсудить будущее малого и среднего бизнеса. Зачем понадобилось организовывать столь масштабное мероприятие и как себя сегодня чувствуют московские предприниматели в целом? Об этом "РГ" рассказал глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

Алексей Анатольевич, зачем нужна Неделя предпринимательства? Какие цели ставят перед собой ее организаторы в лице столичного правительства?

Алексей Фурсин: Бизнес-мероприятия разного масштаба проходят в Москве регулярно, но теперь мы решили объединить их воедино и собрать вместе экспертов, чиновников и предпринимателей из самых разных отраслей. Это новый для нас формат, когда за пять дней предприниматель сможет получить высшее предпринимательское образование, установить новые контакты, наладить бизнес-связи и научиться новым компетенциям.
Переход на цифровые рельсы повышает конкурентоспособность бизнеса

Московская неделя предпринимательства - своеобразный бизнес-марафон, причем многие мероприятия пройдут не в формате панельных дискуссий, а в виде ток-шоу, где сидящие в зале гости будут полноценными участниками обсуждений.

Всего неделя объединит пять крупных разноплановых мероприятий, включая предпринимательский форум, который пройдет в "Манеже" 28 мая, московский форум индустрии моды, образовательный форум "Трансформация 3. Цифровая экономика", конференцию Startup Village и всемирный форум и выставку по франчайзингу. Все это сделает мероприятие флагманским деловым событием для малого и среднего бизнеса в России. Мы ожидаем более 60 тысяч участников и 300 спикеров со всего мира, среди которых президент Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей FCEM Мари-Кристин Огли, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и другие.

Какие вопросы будут на повестке?

Алексей Фурсин: Спектр тем огромный - это бизнес в сфере общепита и гастрономии, интернет-сервисы, будущее торгово-развлекательных центров и рынков.

Дело в том, что в Москве структура предпринимательства крайне разнородная. Это и технологический бизнес, и торговля, и креативный бизнес - например, рекламный, дизайнерский, а также целый сектор стартапов. Всю эту "палитру" невозможно уместить в формат одного дня. Поэтому и появилась неделя. Благодаря ей мы рассчитываем обсудить бизнес-проблематику и дополнить уже существующие меры поддержки бизнеса.

Каждый десятый российский предприниматель - из Москвы

Какое место малый и средний бизнес сегодня занимает в московской экономике?

Алексей Фурсин: В городе зарегистрировано более 850 тысяч индивидуальных предпринимателей, то есть каждый десятый российский предприниматель - из Москвы. Малый и средний бизнес обеспечивает работой более 2 млн человек - это треть от общего числа занятых в городе.

На какую поддержку от города могут рассчитывать малые предприниматели?

Фото: Александр Кожухин/РИА Новости
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Алексей Фурсин: Правительство Москвы обеспечивает этот сектор полным, возможно лучшим в России, пакетом преференций. Мы поддерживаем малый и средний бизнес налоговыми льготами и субсидиями. Благодаря поручительствам Московского гарантийного фонда компании получают доступ к льготным кредитам и банковским гарантиям. Московский венчурный фонд финансирует стартапы. Предприниматели имеют доступ к госзакупкам. Только в 2017 году общий объем закупок у малого предпринимательства составил более 225 млрд рублей.

Число предпринимателей в Москве за последние годы уменьшилось или увеличилось? Какие сферы бизнеса развиваются быстрее всего?

Алексей Фурсин: Число предпринимателей в Москве ежемесячно увеличивается на 10 тысяч человек. Сейчас мы делаем ставку на экспортно ориентированный бизнес. Столичные предприятия поставляют более 7600 различных товаров в 189 стран. За прошлый год предприятия несырьевого неэнергетического сектора заработали на экспортных операциях более 1 трлн рублей.

Кстати

Посетить многие мероприятия Московской недели предпринимательства можно бесплатно, нужно лишь предварительно зарегистрироваться на сайте www.mnp2018.ru.

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