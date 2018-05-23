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23.05.2018 23:02
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Трибуны ждут

Столица полностью готова к ЧМ по футболу
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7573 (110)
Главный стадион чемпионата мира по футболу - "Лужники" - готов принять матчи. Об этом 23 мая рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Сориентироваться на стадионе и по дороге к нему болельщикам поможет специальная навигация. Фото: Михаил Синицын Сориентироваться на стадионе и по дороге к нему болельщикам поможет специальная навигация. Фото: Михаил Синицын
Сориентироваться на стадионе и по дороге к нему болельщикам поможет специальная навигация. Фото: Михаил Синицын

На обновленном стадионе, напомнил он, прошло несколько тестовых матчей. Игры помогли организаторам исправить ошибки и недочеты. По словам чиновника, пришлось доработать навигацию, перенастроить звук, оборудовать в медиацентре дополнительные места для журналистов. Еще весь стадион "окутали" бесплатным WI-FI. Благоустройство прилегающей территории "Лужников" завершится в ближайшие дни.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По словам Хуснуллина, с 25 мая в "Лужниках" введут особый режим. Территория спорткомплекса временно перейдет в "руки" ФИФА. На время турнира рядом со стадионом приостановят работу все стройки. Молотки "замолчат" в Центре художественной гимнастики, теннисном клубе, Дворце водных видов спорта. Вынужденный перерыв, заверил Хуснуллин, не скажется на сроках сдачи объектов.

Рассказал заммэра и о судьбе канатной дороги между "Лужниками" и Воробьевыми горами. По его словам, запустят ее уже после ЧМ. Строительство завершено, сейчас рабочие налаживают оборудование и монтируют инженерные системы. Всего на канатке откроются три станции. Одна - на улице Косыгина, вторая - на Воробьевской набережной, а третья - на Лужнецкой набережной.

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