Главный стадион чемпионата мира по футболу - "Лужники" - готов принять матчи. Об этом 23 мая рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Сориентироваться на стадионе и по дороге к нему болельщикам поможет специальная навигация. Фото: Михаил Синицын

На обновленном стадионе, напомнил он, прошло несколько тестовых матчей. Игры помогли организаторам исправить ошибки и недочеты. По словам чиновника, пришлось доработать навигацию, перенастроить звук, оборудовать в медиацентре дополнительные места для журналистов. Еще весь стадион "окутали" бесплатным WI-FI. Благоустройство прилегающей территории "Лужников" завершится в ближайшие дни.

По словам Хуснуллина, с 25 мая в "Лужниках" введут особый режим. Территория спорткомплекса временно перейдет в "руки" ФИФА. На время турнира рядом со стадионом приостановят работу все стройки. Молотки "замолчат" в Центре художественной гимнастики, теннисном клубе, Дворце водных видов спорта. Вынужденный перерыв, заверил Хуснуллин, не скажется на сроках сдачи объектов.

Рассказал заммэра и о судьбе канатной дороги между "Лужниками" и Воробьевыми горами. По его словам, запустят ее уже после ЧМ. Строительство завершено, сейчас рабочие налаживают оборудование и монтируют инженерные системы. Всего на канатке откроются три станции. Одна - на улице Косыгина, вторая - на Воробьевской набережной, а третья - на Лужнецкой набережной.