Начались работы по возведению Ржевского мемориала Советскому Солдату

Первые проектные работы на месте будущего Ржевского мемориала прошли близ деревни Хорошево в Тверской области.

Как сообщили "СОЮЗу" в Российском военно-историческом обществе, специалисты и один из авторов проекта мемориала архитектор Константин Фомин провели так называемое выставление силуэтного макета памятника. Это необходимо для того, чтобы определить масштаб монумента и место, где его построят.

- Местные власти выделили большой участок рядом с автомобильной трассой М-9, - рассказывает Константин Фомин. - Требовалось с помощью специальной техники определить необходимый масштаб памятника, а главное точку, где он будет стоять. Важно установить скульптуру на таком расстоянии от трассы, чтобы получились комфортные видовые характеристики, а также хороший подход к памятнику и достаточно места для проведения в будущем возможных мероприятий рядом с ним.

По словам архитектора, если памятник солдату, как планируется, будет высотой 30 метров, то установить его надо будет примерно в 100 метрах от дороги.

Исходя из концепции, монумент отольют из традиционной бронзы, а постамент облицуют гранитом. В благоустройстве территории будут использованы кортеновская (легированная) сталь и нержавейка.

- Новые композитные материалы для такого проекта вряд ли подойдут - считает Константин Фомин.

Автор тридцатиметровой фигуры солдата молодой российский скульптор Андрей Коробцов поделился с "СОЮЗом", что его с Константином вдохновляло знаменитое стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом…". К слову, оно было написано в 1946 году, через четыре года после тех жестоких боев.

- Мы наконец поняли, - говорит Андрей, - что в центре композиции должен быть не просто солдат Великой Отечественной, а воин, смотрящий сквозь семь десятилетий в наш современный мир. Но как изваять его образ, его душу и дух? Так родилась идея, навеянная другим замечательным поэтом, Расулом Гамзатовым, - "собрать" фигуру бойца из журавлиных клиньев.

Авторов проекта-победителя вдохновляло знаменитое стихотворение "Я убит подо Ржевом…"

Константин Фомин считает, что мемориал - первый его с Андреем большой совместный успех. "Мы выиграли конкурс у коллег высокого ранга", - говорит он.

В настоящее время идет доработка эскиза.

По словам Фомина, шинель солдата, скорее всего, будет заменена плащ-палаткой.

Следующий этап - согласование эскиза и масштаба памятника. Далее предстоит работа над трехметровой моделью, потом будет создана переходная модель масштабом один к десяти, и наконец - скульптура в полный тридцатиметровый рост.

Тем временем

Проект Ржевского мемориала Советскому Солдату скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина был выбран в мае 2018 года в результате открытого международного творческого конкурса, который проводили Постоянный Комитет Союзного государства и Российское военно-историческое общество. На конкурс были представлены 19 работ из Москвы, Белгорода, Брянска, Иркутска, Клина, Новосибирска, Талдома и Республики Беларусь. Работы по созданию мемориала курирует Организационный комитет, в состав которого входят, в частности, Председатель Российского военно-исторического общества министр культуры России Владимир Мединский, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и зампредседателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский. Завершить строительство мемориала и торжественно открыть его планируется в 2020 году, к 75-летию Великой Победы.