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23.05.2018 23:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бездомный управдом

Нерадивые управляющие компании останутся без лицензий
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7573 (110)
Около 500 управляющих компаний в Москве могут лишиться своих лицензий. Об этом рассказал начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков.
Фото: Сергей Михеев
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Речь идет о тех компаниях, которые получили лицензию, но многоквартирными домами не управляют. По словам Кичикова, в Москве зарегистрировано больше тысячи УК. Причем около половины из них - "пустые", то есть услуги свои предлагать особо не торопятся. Их после полугодового "молчания" собираются лишить лицензий. В зоне риска также около ста компаний с одинаковыми названиями. Если вовремя не включат креатив, разрешительные документы отзовут и у них.

Есть вопросы к управляющим компаниям и у москвичей. За первые четыре месяца этого года, рассказал Кичиков, от них пришло более 46 тысяч жалоб. Большинство из них связано с эксплуатацией и содержанием зданий. Порядка шести тысяч человек пожаловались на неправильные расчеты коммунальных платежей. После проверок москвичам в общей сложности вернули около десяти миллионов рублей.

К примеру, жителям дома в районе Очаково-Матвеевское ТСЖ возвратило более миллиона рублей, переплаченных за отопление.

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