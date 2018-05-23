Около 500 управляющих компаний в Москве могут лишиться своих лицензий. Об этом рассказал начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков.

Речь идет о тех компаниях, которые получили лицензию, но многоквартирными домами не управляют. По словам Кичикова, в Москве зарегистрировано больше тысячи УК. Причем около половины из них - "пустые", то есть услуги свои предлагать особо не торопятся. Их после полугодового "молчания" собираются лишить лицензий. В зоне риска также около ста компаний с одинаковыми названиями. Если вовремя не включат креатив, разрешительные документы отзовут и у них.

Есть вопросы к управляющим компаниям и у москвичей. За первые четыре месяца этого года, рассказал Кичиков, от них пришло более 46 тысяч жалоб. Большинство из них связано с эксплуатацией и содержанием зданий. Порядка шести тысяч человек пожаловались на неправильные расчеты коммунальных платежей. После проверок москвичам в общей сложности вернули около десяти миллионов рублей.

К примеру, жителям дома в районе Очаково-Матвеевское ТСЖ возвратило более миллиона рублей, переплаченных за отопление.