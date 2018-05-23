Один из последних участков Северо-Западной хорды введут осенью

Участок Северо-Западной хорды от Нижних Мневников до Можайского шоссе достроят осенью - сейчас степень готовности реконструируемой дороги около 75 процентов. Об этом журналистам рассказал первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

Речь идет об одном из последних участков 78-километровой хорды, которая протянется от Ярославского шоссе до Мичуринского проспекта.

Еще год назад на Крылатской улице под Рублевским шоссе стояла "вечная" пробка. Три полосы упирались в узкий тоннель. За последние полтора года строителям удалось расширить его до трех полос в каждую сторону - для этого пришлось понизить уровень проезжей части на полтора метра. Рядом два района по бокам Крылатской улицы связала новая 70-метровая эстакада.

Еще один узел "разрубили" над железнодорожными путями Смоленского направления - там появилась многоуровневая эстакада. Чтобы уменьшить количество светофоров, добавили подземных и надземных переходов на всех реконструируемых улицах, которые входят в этот участок: Боженко, Кубинке, Ярцевской и Молодогвардейской. Еще один подземный переход - под Рублевским шоссе - сейчас заканчивают реконструировать. Рядом будет разворотная эстакада, ее недавно начали строить.

"Это один из самых сложных участков Северо-Западной хорды, - говорит Петр Аксенов. - Он проходит по густонаселенным районам. Помимо близко находящихся жилых домов здесь еще и много коммуникаций. Мы переложили более 80 километров труб, в том числе водоводы большого диаметра, теплосети, канализацию".

Инфографика: РГ/Александр Чистов/Светлана Батова

На Кубинке и Боженко появились шумозащитные экраны. Местным жителям, чьи окна выходят на проезжую часть, поставили 18 тысяч пластиковых окон. Из-за близости жилья нельзя было работать по ночам - стройка шла, за небольшими исключениями, с 7.00 до 23.00.

Но местным жителям было из-за чего терпеть: дорогу, которая раньше могла занимать и полтора часа, они теперь пролетают за 10-20 минут, несмотря на еще не завершенные до конца работы. Экономия времени - больше часа.

Ориентировочно к сентябрю участок заработает в полном объеме. Тогда на дороге от Можайского шоссе до Дмитровского останется одно "узкое" место - участок в Мневниках. Там работы несколько затянулись из-за реконструкции моста над шлюзом Канала имени Москвы - его запустят в будущем году.