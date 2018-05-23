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23.05.2018 18:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Украл деньги секты

Продлен арест подельника "бога Кузи"
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7573 (110)
Тверской районный суд Москвы продлил арест Юрию Цукерману, предполагаемому подельнику и руководителю секты "бога Кузи" Андрея Попова. Цукерман проходит по уголовному делу о хищении 215 миллионов рублей.

Как сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, арестованный будет находиться в СИЗО до 24 июля. Цукерман в 2016 году по поддельным документам ухитрился обчистить полицейские счета, на которых находились изъятые при обысках у "бога Кузи" деньги.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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Затем уроженец города Омска скрылся за рубежом, в Израиле. Его бывшая супруга Жанна Фролушкина, которая состояла в секте Андрея Попова, вместе с ним находится на скамье подсудимых. Известно, что именно она в секте была самым близким, доверенным лицом "бога Кузи".

Воспользовавшись "родственными связями", Юрий Цукерман, по данным правоохранительных органов, сумел изготовить поддельные долговые расписки от имени бывшей жены, которые затем предъявил в Химкинском суде. Тот факт, что денежные средства являются еще и вещдоками в громком "сектантском" деле, судью, похоже, не смутил.

По данным следственного департамента МВД России, Цукерман лично изготовил поддельные документы, на основании которых два года назад суд вынес решение о взыскании в его пользу свыше 215 миллионов рублей, находившихся на хранении в качестве вещественных доказательств по ранее возбужденному уголовному делу.

Цукерман изготовил поддельные документы, по которым получил свыше 215 миллионов рублей секты

Как ранее сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, "в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на банковских счетах, принадлежащих фигуранту, обнаружена и заблокирована часть похищенных денежных средств в размере более 85 миллионов рублей. Кроме этого, установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги".

По данным следствия, которое ведет ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, финансисты с Петровки, 38, заметили списание 215 миллионов рублей со своего счета в Сбербанке только в ноябре 2016 года. Тогда же ушел в отставку судья Химкинского суда, который подозревался в принятии решения о выдаче денег. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) в отношении Цукермана.

Фото: Александр Патрин/ТАСС
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В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий удалось заблокировать только часть похищенных денежных средств.

Крупномасштабного афериста объявили в федеральный и международный розыск.

Но ранее судимый мошенник был задержан только после возвращения в Россию, в начале этого года. Перед своим отъездом в Израиль Цукерман успел потратить более 100 миллионов рублей на два новеньких внедорожника (BMW X6 за 7 миллионов и Mercedes-G за 14 миллионов рублей) и недвижимость в Москве.

Следствию известно, что Цукерман, будучи супругом Фролушкиной, в прошлом по паспорту был Дмитрием Ананченко. Также установлено, что фактическим организатором и руководителем секты был именно он. А с Попова это обвинение в суде сняли.

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