Как сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, арестованный будет находиться в СИЗО до 24 июля. Цукерман в 2016 году по поддельным документам ухитрился обчистить полицейские счета, на которых находились изъятые при обысках у "бога Кузи" деньги.
Затем уроженец города Омска скрылся за рубежом, в Израиле. Его бывшая супруга Жанна Фролушкина, которая состояла в секте Андрея Попова, вместе с ним находится на скамье подсудимых. Известно, что именно она в секте была самым близким, доверенным лицом "бога Кузи".
Воспользовавшись "родственными связями", Юрий Цукерман, по данным правоохранительных органов, сумел изготовить поддельные долговые расписки от имени бывшей жены, которые затем предъявил в Химкинском суде. Тот факт, что денежные средства являются еще и вещдоками в громком "сектантском" деле, судью, похоже, не смутил.
По данным следственного департамента МВД России, Цукерман лично изготовил поддельные документы, на основании которых два года назад суд вынес решение о взыскании в его пользу свыше 215 миллионов рублей, находившихся на хранении в качестве вещественных доказательств по ранее возбужденному уголовному делу.
Как ранее сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, "в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на банковских счетах, принадлежащих фигуранту, обнаружена и заблокирована часть похищенных денежных средств в размере более 85 миллионов рублей. Кроме этого, установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги".
По данным следствия, которое ведет ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, финансисты с Петровки, 38, заметили списание 215 миллионов рублей со своего счета в Сбербанке только в ноябре 2016 года. Тогда же ушел в отставку судья Химкинского суда, который подозревался в принятии решения о выдаче денег. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) в отношении Цукермана.
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий удалось заблокировать только часть похищенных денежных средств.
Крупномасштабного афериста объявили в федеральный и международный розыск.
Но ранее судимый мошенник был задержан только после возвращения в Россию, в начале этого года. Перед своим отъездом в Израиль Цукерман успел потратить более 100 миллионов рублей на два новеньких внедорожника (BMW X6 за 7 миллионов и Mercedes-G за 14 миллионов рублей) и недвижимость в Москве.
Следствию известно, что Цукерман, будучи супругом Фролушкиной, в прошлом по паспорту был Дмитрием Ананченко. Также установлено, что фактическим организатором и руководителем секты был именно он. А с Попова это обвинение в суде сняли.