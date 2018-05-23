Три инвестора вложат в ОЭЗ "Липецк" 5,2 миллиарда рублей

Экспертный совет Особой экономической зоны "Липецк" одобрил проекты трех компаний, заявивших о намерении стать резидентами площадки. Общий объем инвестиций составит 5,2 миллиарда рублей. При этом два предприятия будут построены на Елецкой площадке ОЭЗ, еще одно - на Грязинской, сообщили в администрации области.

Раньше других - уже в будущем году - в ОЭЗ начнут производить оборудование для хранения и обработки информации. Инвестиции в предприятие составят 1,6 миллиарда рублей. В 2020 году заработает завод по переработке сельскохозяйственных технических культур, в который вложат 2,2 миллиарда рублей, а еще через год - производство металлоконструкций за 1,3 миллиарда. В администрации отметили, что все это позволит увеличить число высококвалифицированных рабочих мест более чем на две сотни.

Более того, представители двух компаний получили одобрение проектов у наблюдательного совета - что предшествует рассмотрению Экспертного. Это производство компонентов для электрогенераторов и электродвигателей с объемом инвестиций 1,5 миллиарда рублей и завод удобрений за 1,4 миллиарда. Обе компании - иностранные.