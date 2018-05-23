По результатам проверки регионального гостехнадзора к работе в этот летний сезон допущенвы 655 атракционов в парках, скверах и торговых центров области.

И это лучше, чем в прошлом году. "Тогда к работе допустили только 490 аттракционов", - отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

А всего в области, по словам Разина, зарегистрировано 838 аттракционов. Но в ходе проверки аттракционного паркового хозяйства выяснилось, что одни хозяева не сподобились вовремя пройти технический осмотр своих каруселей, другие не устранили выявленные при техосмотре нарушения, а третьи аттракцион поставили, а зарегистрировать его в установленном законом порядке забыли.

За это собственники аттракционов уже в этом году принесли в бюджет области 290 тысяч рублей штрафов. А в минсельхозе напоминают: прежде чем сажать ребенка на качели - карусели, родители должны убедиться в наличии талона, разрешающего ввод аттракциона в эксплуатацию. Он должен быть размещен так, чтобы увидеть его могли все посетители аттракциона.

Впрочем, как говорят в минсельхозе, серьезных нарушений в аттракционной деятельности в области нет уже несколько лет. Владельцы у качелей-каруселей из года в год одни и те же, и каждого местные власти уже знают в лицо.