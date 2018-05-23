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23.05.2018 18:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Время московское

В Государственном историческом музее открылась выставка, посвященная 200-летию И.С.Тургенева
Текст: Андрей Васянин
Фото: Александр Корольков
Российская газета - Федеральный выпуск №7573 (110)
Что в современной Москве Иван Тургенев признал бы без труда? "Наверное, дом на Остоженке, где сейчас и располагается его музей. Конечно, старое здание Московского университета, - говорит куратор выставки Наталья Каргаполова. - Нескучный сад, где он встретил свою первую любовь Екатерину Шаховскую..."

Но, конечно, очертания старой Москвы сегодня узнаваемы с большим трудом, и чтобы сориентировать посетителя в огромном пространстве выставки, открывшейся в Историческом музее, в одном из ее укромных уголков организаторы подготовили карту тургеневских мест (их около ста), наложив ее на карту метро. И тут вполне можно ощутить себя Тургеневым. Сесть на тут же стоящее сиденье из вагона, привычно надеть наушники и послушать, скажем, любимое писателем "Ожидание" Шуберта (или "Дон Жуана" Моцарта, "Аппассионату" Бетховена, кураторы заготовили большую подборку любимой Тургеневым музыки) - мелодию, которая в "Отцах и детях" "медом разливалась по воздуху" в исполнении Кирсанова-отца...

Фото: Дарья Мишина
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На выставке "Тургенев. Время московское" вы легко путешествуете во времени - оно и в названии недаром упоминается, - и через десяток шагов из вагона метро тут можно увидеть портреты предков Тургенева, живших в Москве 300 лет назад: прапрадеда Романа Тургенева, крестных Ивана Сергеевича, его родителей. И здесь же уникальный экспонат, впервые представленный публике, - Казанская икона Божией Матери, обнаруженная в фондах ГИМа и некогда принадлежавшая самому Роману Семеновичу. А вот Спаситель в окладе, по легенде принадлежавший роду со времен Ивана Грозного...

Портреты, масляные и акварельные, икона, дуэльный гарнитур Тургенева, также впервые представленный публике.

На выставке "Тургенев. Время московское" вы легко путешествуете во времени

В ходе подготовки выставки, находя в запасниках музея неизвестные прежде артефакты, ее кураторы ощущали настоящий исследовательский азарт. По словам Натальи Каргаполовой, темой "Тургенев и Москва" всегда интересовались гораздо меньше, нежели бытием писателя в Париже или Баден-Бадене, и потому организаторам хотелось открыть посетителям что-то новое, собрать под крышей выставки прежде не соединявшееся и не выставлявшееся, сравнить судьбы героев тургеневских книг с их реальными прототипами.

Вот зал, посвященный жизни молодого Тургенева в Москве: портреты и личные вещи его знакомых... Шляпа, которую надевал на себя Герцен, шейный платок Грановского (это в нем историк изображен на портрете Петра Захарова). Перехватывает дыхание от галереи дагерротипов на стенде под стеклом, также выставляющихся впервые, - молодые Тургенев, Герцен, Бакунин, Аксаков, тот же Грановский не в живописных портретах, а, считай, на фотографиях, пусть и с трудом различаемые.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Тургенев, расскажите, кому хотите, что я люблю вас, что я унизилась до того, что сама принесла к вашим ногам мою непрошенную любовь" - это из помещенного тут же письма Татьяны Бакуниной, героини его романа времен 40-х. В образах прекрасных, по облику совершенно современных русских женщин, связанных с Тургеневым - от Бакуниной до Марии Савиной и просто портретах неизвестных дворянок видишь тургеневскую Асю, Анну Сергеевну, Лизу Калитину...

Проект "Тургенев. Время московское" собирался по 19 музеям страны. Спасское-Лутовиново передало рабочий стол, семейные иконы, орловский музей - лист с изображением герба рода, записями Тургенева-студента по истории и географии, музеи имени Бахрушина и МХАТа - личные вещи Щепкина, Островского, эскизы декораций и костюмов к тургеневским пьесам, костюмы для фильма-балета "Вешние воды", выполненные Пьером Карденом для Майи Плисецкой.

А город, любимый Тургеневым и любивший его - вспомним его чествования во время приезда в Москву из Парижа в 1879-м - остался только в макетах храмов и усадеб, привезенных на выставку и созданных специально для нее.

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