В Москве за 7 лет заменено 29 тысяч лифтов в жилых домах

Лифты в домах Москвы стали ремонтировать в 20 раз быстрее. Об этом заявил мэр Сергей Собянин во время визита на городское предприятие "Мослифт". "Раньше целые подъезды оставались без лифта месяцами, - сказал глава города. - А теперь ремонт занимает, максимум, 1-2 дня".

Это ускорение стало возможным благодаря новым технологиям, которые постоянно применяются на "Мослифте". "Недавно в городе завершилось обновление лифтового хозяйства, - сказал мэр. - Заменили почти 30 тысяч подъемников - треть от общего числа! Цифра поистине колоссальная". До этого в таких количествах лифты нигде в России не меняли. Как только срок эксплуатации механизма истекал, его просто пролонгировали. В столице с недавних пор от этого отказались. Теперь "Мослифт" имеет возможность сразу установить современную модель подъемника.

В "мозговом центре" предприятия инженеры постоянно дорабатывают конструкцию. В новых лифтах, например, антивандальные поверхности, их почти нереально разбить. Двери последнего поколения больше не бьют пассажиров: инфракрасный датчик не дает им закрыться, если "замечает" в проеме человека или какой-то груз. Ширину кабин планируют так, чтобы там помещались инвалидные и детские коляски. Все кнопки подсвечиваются, лифт сам называет этажи.

Сотрудники "Мослифта" показали мэру свою последнюю новинку: кабину с видеосвязью. Нажмешь на кнопку - и диспетчер тебя тут же увидит. Картинка в режиме реального времени позволяет техническому специалисту быстрее сориентироваться. В любом случае аварийная бригада прибудет на место не позднее, чем через 20 минут. Такие подъемники установят в одном из новых жилых комплексов в Марьине.

При желании такую функцию можно подключить даже в кабинах попроще, говорят в "Мослифте". Предприятие готово и к эксклюзивным заказам, и к "текучке": в ближайшие три года механизмы нового поколения установят более чем в 1 600 высотках столицы.