Заезжать на полигоны твердых бытовых отходов в Подмосковье теперь будут только мусоровозы с электронными талонами. Машинам без талонов допуск на свалки закрыт, сообщили в министерстве экологии Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что у электронных талонов две равнозначные задачи. Во-первых, прекратить доступ на полигоны нелегальных мусоровозов - а то ведь бывает и так, что на один учтенный в региональной схеме обращения с отходами мусоровоз приходится три машины вообще без каких-либо опознавательных документов. А во-вторых, такой тотальный учет всего въезжающего на свалку транспорта позволит наконец до последнего килограмма измерить тот объем мусора, что поступает на подмосковные полигоны.

Поэтому власти создали систему "Электронный талон", она расположена здесь: www.talon.rm.mosreg.ru. Желающие разгрузиться на любом полигоне области должны зарегистрироваться в системе, обязательно указав название, ИНН и контактные данные компании, которая занимается вывозом мусора. Дальше нужно зарегистрировать договор на вывоз отходов на полигон - этот документ должен быть на руках у любого официального перевозчика. Система проверит подлинность введенных данных и, если все хорошо, сформирует уникальный электронный талон, который дает право на однократный въезд на полигон. Каждый раз процедуру регистрации договора придется повторять - это не очень удобно, но зато дает гарантию, что компания не будет год возить мусор по договору, заключенному на месяц.

В минэкологии подчеркнули: трудностей при работе с системой "Электронный талон" у мусоровывозящих организаций возникнуть не должно. Со всеми легальными перевозчиками провели тренировки по новым правилам въезда на полигоны.