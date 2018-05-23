В выходные закроют участок голубой ветки от "Киевской" до "Кунцевской"

В выходные в Московском метрополитене будет закрыт участок голубой ветки от "Киевской" до "Кунцевской".

Напомним, на Филевской линии сейчас идет капитальный ремонт. Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамент транспорта, закрытие необходимо для работ в рамках реконструкции наземного участка.

Движение поездов приостановят на 26 и 27 мая, в понедельник ветка заработает в обычном режиме.

Закроют на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". "Кунцевская" и "Киевская" останутся открыты - с них можно будет уехать по Арбатской-Покровской линии и Кольцевой.

На станциях будут работать инспекторы Центра помощи маломобильным пассажирам, они помогут сориентироваться в маршрутах объезда.

Информации, будут ли работать компенсационные автобусы, пока нет.