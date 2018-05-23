На Чукотке зафиксировали самую массовую миграцию канадских журавлей

Самую массовую за последние восемь лет миграцию канадских журавлей отметили ученые Чукотки, сообщает ТАСС. Так, в первой декаде мая над поселком Провидения всего за четыре часа пролетели около пяти тысяч птиц.

- Раньше они выбирали другие маршруты, но в этом году птицам помешала пурга. Из-за погодных условий появился и еще один непривычный маршрут - через остров Святого Лаврентия, - рассказал научный сотрудник нацпарка "Берингия" Анатолий Косяк.

На Чукотку канадские журавли, обитающие в Северной Америке, прилетают для размножения и остаются до начала сентября. Птицы летят через Аляску в трех направлениях: к Мечигменской губе, к Колючинской губе (два залива на севере Чукотского автономного округа) и на юг полуострова.

За сезон ученые регистрируют 10-12 тысяч особей, которые пролетают над территорией Провиденского городского округа.