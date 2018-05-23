Аэропорты ДФО подготовились к работе с электронными визами

Четыре дальневосточных аэропорта технически готовы к работе с электронными визами, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Кроме воздушной гавани Владивостока, где уже действует упрощенный порядок въезда, технически оснащены аэропорты Петропавловска-Камчатского (Елизово), Благовещенска, Хабаровска (Новый), Южно-Сахалинска (Хомутово).

- Сейчас идет обсуждение законопроекта в Государственной Думе. Предусматривается установление возможности распространения упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам, который в настоящее время действует в свободном порте Владивосток, на воздушные пункты пропуска, расположенные на территории округа, - заявил статс-секретарь - замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

По его словам, постепенно новый механизм введут во всех девяти воздушных пунктах пропуска каждого региона ДФО. Дополнительных денег из федерального бюджета на это не потребуется.

Справка "РГ"



Система выдачи электронных виз для иностранцев, желающих посетить Дальний Восток, заработала 7 августа прошлого года. Сейчас упрощенный порядок въезда действует в трех регионах округа: Приморском и Камчатском краях, а также в Сахалинской области. В последнем электронная виза действительна только при въезде через морской пункт пропуска "Корсаков".

