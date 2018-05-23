Аэропорты ДФО подготовились к работе с электронными визами

Новости

Новому аэропорту в Саратове присвоено имя Юрия Гагарина 10:17
В Якутске открылся первый фестиваль японской культуры "Мацури" 10:10
В Пермском крае ураган оставил город без света 10:07
В Китае самолет совершил экстренную посадку 09:59
Заявление Киева о принадлежности Крымского моста назвали популизмом 09:51
Греф назвал судьбу ставок по ипотеке в 2018-2019 годах 09:48
Ученые выяснили, как употребление одного яйца влияет на сердце 09:47
В Волгограде похитили тонну красной икры 09:44
В Крыму арестованы фигуранты дела о запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир" 09:43
На Урале восстановлено электроснабжение 50 населенных пунктов 09:34
Появился постер нового фильма Йоргоса Лантимоса 09:28
На Урале осудили хозяина напавших на ребенка собак 09:24
В Уфе разбивший витрину магазина лось умер до приезда спасателей 09:18
Сливочное масло проверили на кишечную палочку 09:10
Международный белорусский фестиваль пройдет в Иркутске 09:00
Клинт Иствуд снимет фильм о наркокурьере с собой и Брэдли Купером 08:48
Нефть начала дешеветь на сообщениях о возможном увеличении добычи ОПЕК 08:47
Премьер дал поручения министрам соцблоков по реализации майского указа 08:32
В Ростове таможенники задержали шкуры экзотических крокодилов 08:19
В Приамурье циклон обесточил 460 жилых домов 08:15
Минкультуры предложило запретить Booking.com в России 07:57
На Чукотке зафиксировали самую массовую миграцию канадских журавлей 07:53
Финансирование транспорта до 2024 года вырастет в 1,5 раза 07:31
В Хабаровском крае двухлетний ребенок утонул в яме с водой 07:29
В Приамурье четыре человека погибли при пожаре 07:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
23.05.2018 07:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аэропорты ДФО подготовились к работе с электронными визами

Текст: Юлия Гарднер

Четыре дальневосточных аэропорта технически готовы к работе с электронными визами, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Кроме воздушной гавани Владивостока, где уже действует упрощенный порядок въезда, технически оснащены аэропорты Петропавловска-Камчатского (Елизово), Благовещенска, Хабаровска (Новый), Южно-Сахалинска (Хомутово).

На Дальнем Востоке выдано почти 13 тысяч электронных виз

- Сейчас идет обсуждение законопроекта в Государственной Думе. Предусматривается установление возможности распространения упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам, который в настоящее время действует в свободном порте Владивосток, на воздушные пункты пропуска, расположенные на территории округа, - заявил статс-секретарь - замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

По его словам, постепенно новый механизм введут во всех девяти воздушных пунктах пропуска каждого региона ДФО. Дополнительных денег из федерального бюджета на это не потребуется.

Справка "РГ"

Система выдачи электронных виз для иностранцев, желающих посетить Дальний Восток, заработала 7 августа прошлого года. Сейчас упрощенный порядок въезда действует в трех регионах округа: Приморском и Камчатском краях, а также в Сахалинской области. В последнем электронная виза действительна только при въезде через морской пункт пропуска "Корсаков".

Главное сегодня

Заявление Киева о принадлежности Крымского моста назвали популизмом
Минкультуры предложило запретить Booking.com в России
РФ выступила в ООН против санкций в отношении депутатов
Стали известны подробности первого применения истребителей F-35 в бою
Немецкое издательство выпустило карту с российским Крымом