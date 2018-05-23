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23.05.2018 07:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае двухлетний ребенок утонул в яме с водой

Текст: Юлия Гарднер

Уголовное дело возбуждено в СУ СК РФ по Хабаровскому краю после смерти двухлетнего мальчика.

В Хабаровском крае ребенок утонул в канализационной трубе

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла 22 мая в поселке Молодежном Комсомольского района. Ребенок пропал во время прогулки. Его тело обнаружили на участке соседнего дома в яме с водой. Уточняется, что владелец надела выкопал ее, когда ставил забор, но землей не засыпал.

"На теле ребенка телесных повреждений не обнаружено. По предварительной версии, причиной смерти стало утопление", - говорится в сообщении следкома.

По некоторым данным, мальчик гулял в сопровождении своего несовершеннолетнего брата.

Точные обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям. Дело заведено по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Расследование взято на контроль руководством краевого управления СК РФ.

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