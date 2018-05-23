В Приамурье четыре человека погибли при пожаре

В городе Белогорске Амурской области расследуют гибель четырех человек в одной из квартир пятиэтажного дома, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Квартира загорелась в ночь со вторника на среду. При тушении пожара огнеборцы обнаружили в ней тела мужчины и трех женщин. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

В управлении МЧС по Приамурью отмечают, что сообщение о пожаре поступило слишком поздно, когда квартира уже горела открытым пламенем. Потушить пламя удалось всего за восемь минут, но люди к этому времени уже погибли.

Огнеборцы спасли жителей квартиры, расположенной этажом выше. Их вывели на улицу в кислородных масках. Другие жители дома эвакуировались самостоятельно.

В следственных органах пока не говорят о возможных причинах возгорания. Пожарные считают, что к пожару могла привести непотушенная сигарета.