В Приамурье циклон обесточил 460 жилых домов

В Амурскую область циклон накануне принес сильный порывистый ветер до 23 метров в секунду. Стихия повредила линии электропередачи в шести муниципальных районах.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление МЧС по региону, из-за обрывов проводов были обесточены почти 460 жилых домов.

- Электроснабжение нарушилось в домах Благовещенска и селах Благовещенского, Селемджинского, Михайловского, Ивановского и Тамбовского районов. Всего перебои с электричеством наблюдались в 18 населенных пунктах, - рассказал руководитель пресс-службы ведомства Денис Долинин.

Без света пришлось остаться жителям 13 многоквартирных и 444 частных жилых домов. В данный момент энергоснабжение восстановлено.

Порыв ветра также повалил множество деревьев в Благовещенске и сорвал 120 квадратных метров кровли школы в Зее. Ремонт в здании уже завершен.

Аварийные службы региона продолжают устранять последствия непогоды.