В Приволжье вспомнили теоретика коммунизма

Как известно, Карл Маркс никогда не посещал Россию и тем более не бывал в Нижнем Новгороде, однако его имя «призрачно» витало над городом еще до 1917 года. И вот по случаю 200-летнего юбилея немецкого теоретика революции в приволжской столице прошел фестиваль "Карл Маркс пикник"– проект Гете-Института в Москве и Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства.

Карл Маркс никогда не был в Нижнем Новгороде, но почитатели его учения есть и там. Фото: Ира Маслова

В рамках его программы состоялись кинопоказы и лекции. На одной из них киновед Наум Клейман рассказал об уникальной, но так и не воплощенной задумке советского режиссера Сергея Эйзенштейна снять фильм по "Капиталу". А еще для жителей и гостей города устроили знакомство с марксистским Нижним и вспомнили о местных персонажах - идеалистах и чудаках, попавших под влияние немецкого мыслителя.

"Мы пройдем по привычной Большой Покровской, но очень непривычным, марксистским маршрутом, - пригласила вышедших на "пикник" руководитель Нижегородской гильдии экскурсоводов Екатерина Лещанова. - Рядом с домом № 57 вы видите горельеф, посвященный Ленину и нижегородским марксистам. Место для памятника выбрано не случайно: когда-то здесь располагалась гостиница купца Никанорова, где Ленин несколько раз встречался с представителями марксистских течений Нижнего Новгорода. Пожалуй, самым главным и дельным из них был Павел Скворцов, который первым привнес идеи марксизма в наш город".

По словам Екатерины Лещановой, в 1893 году Ленин, путешествуя из Самары в Петербург, приехал в Нижний Новгород ради встречи со Скворцовым, который не просто проповедовал идеи марксизма, а практически полностью отказался от вещизма. На протяжении всего года он ходил в легком летнем пальто, пытаясь доказать, что человек в своей жизни может довольствоваться малым, и в течение нескольких недель мог питаться горсточкой сахара в день, запивая его водой.

"Павел Скворцов проповедовал идеи Маркса, но не был революционером, что впоследствии разочаровало Ленина, - отметила гид. - В своей статье "Некритическая критика" Владимир Ильич писал, что Скворцов неправильно понимает марксизм и видит его только сам для себя".

По Ленину же марксизм предполагал построение социализма, а конечной целью был коммунизм - общественная формация, при которой частная собственность уйдет в небытие. Но даже Маркс не представлял, когда наступят такие времена. И тем более не считал, что добиваться такого состояния нужно только революционным путем, можно идти и эволюционным. Но наши марксисты решили ускорить этот процесс.

"После просмотра фильма "Генеральная линия" маршал Семен Буденный стал ругаться: "Где вы увидели такую ужасную Россию! Вы оклеветали народ!", а политредактор вообще назвал фильм идеологически ошибочным и рекомендовал снять с экранов, - рассказал в свою очередь киновед Наум Клейман. - Тогда кинорежиссер Сергей Эйзенштейн ответил: "Мы снимали документальное кино и показали реальное положение дел". Сталин повел себя хитро, сказав, что бывают фильмы хуже и в реальности не то еще можно увидеть, и предложил другое название - "Старое и новое". Гениально дьявольский ход".

Маркс считал, что к коммунизму нужно идти не революционным, а эволюционным путем. Но наши марксисты решили ускорить этот процесс

Фильм порезали и изменили финал, нижегородские зрители смогли увидеть первоначальную версию эйзенштейновской "Генеральной линии". "Когда после просмотра фильма Эйзенштейн на вопрос Сталина, что он готовится снимать, ответил: "Капитал", то лидер Советского государства воскликнул: "С ума сошел!" Это было приговором. И уж точно не иллюстрацией к Марксу. Научить рабочего диалектически мыслить - амбициозная задача, про которую тоже можно сказать "с ума сошел", - продолжил киновед.

По мнению Клеймана, в то время надо было объяснить массам, что делать с марксизмом в условиях 90-процентного неграмотного населения, ведь большинство путали "свободу" и "волю". Фильм стал своеобразной программой ликбеза. Русское искусство отличалось своей "учительностью".

Комментарий

Василий Кузнецов, участник фестиваля "Карл Маркс пикник", руководитель культурных программ в регионах РФ Института Гете в Москве:

- Сейчас актуальны не только идеи Карла Маркса, но и сам подход к теоретическим исследованиям - критический: все подвергать сомнению, даже те идеи, которые заявлены как догма, аксиома. Основные злободневные идеи Маркса - экономическая теория и гуманистический потенциал. Что касается экономики, то речь идет о теории прибавочной стоимости. Системный анализ показал, что общество развивается и формирует предпосылки для трансформации в другое общество. Маркс - гуманистически ориентированный философ. Он использует понятие "отчуждение". Например, у рабочего нет возможности присвоить созданный своими руками продукт производства и соответственно он отчуждается, его покупают капиталисты. Если бы этот продукт производства сохранялся за рабочим, то, по Марксу, сама основа капитализма могла бы исчезнуть.