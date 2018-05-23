В Уфе разбивший витрину магазина лось умер до приезда спасателей

В Уфе на улице Первомайской утром прохожие обнаружили лося. Он помял припаркованный на стоянке автомобиль, разбил витрину магазина, а потом прилег рядом со зданием на асфальт.

- По прибытии спасатели и полиция оцепили место, где находилось животное. Стражам порядка пришлось удерживать граждан, которые пытались прорваться и сфотографировать лося, - рассказали в городской службе спасения 112. - Были вызваны специалисты министерства природопользования и экологии, ветеринарная служба, однако животное было слишком слабым и скончалось до их прибытия.

По всей видимости, лось поранился о стекло: морда зверя была вся в крови.