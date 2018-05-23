Экс-гендиректору компании-собственника "Зимней вишни" продлили арест

Центральный районный суд города Кемерово в среду продлил арест бывшему генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината (ККК) Юлии Богдановой, обвиняемой по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Постановлением суда удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ. Срок содержания под стражей Богдановой, арестованной сразу же после пожара до 25 мая, как уточнили в суде, продлен на три месяца - до 25 августа 2018 года.

Как сообщает ТАСС, следствие указало в ходатайстве, что обвиняемая, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей, уничтожить материалы или скрыться. Представитель СК РФ сообщил в суде, что двое свидетелей опасаются за свою жизнь и здоровье.

По просьбе адвокатов к делу приобщили характеристику с места работы Богдановой, а также протокол собрания акционеров ККК, 3 мая освободившего ее от занимаемой должности. Защита ходатайствовала о домашнем аресте для обвиняемой. Это позволило бы ей видеться с семьей - мужем и 12-летней дочерью.

"Я не преступник и не бандит, ни за что не привлекалась, я добросовестно исполняла свои обязанности. Работая в "Зимней вишне", я делала все, чтобы гостям было безопасно и комфортно. Случилось то, что случилось. Учитывая все, что было сказано мной и моими адвокатами, я умоляю уважаемый суд изменить меру пресечения на домашний арест", - заявила Богданова.

Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 60 человек. По уголовному делу проходят восемь человек. Все они арестованы.