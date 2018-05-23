Новосибирец создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли

Выпускник Новосибирского государственного технического университета Иван Невзоров представил прототип инновационной инвалидной коляски, которая может преодолевать ступени и другие препятствия. Как рассказали "РГ" в пресс-службе НГТУ, главная особенность "вездехода" в том, что управление осуществляется буквально силой мысли.

- Три года назад к нам обратился почти полностью парализованный мужчина, который не мог управлять коляской, - вспоминает Иван Невзоров. - Элементарная ситуация: больного оставляли у окна, солнце пекло ему лицо, а он не мог отъехать - это такая дикая беспомощность. Он попросил нас сделать джойстик, который управлялся бы головой и шеей. Мы сделали это бесплатно. Он всего за полчаса научился управлять этой системой, стал двигаться самостоятельно. И вот тогда мы поняли, что надо делать систему управления, которая считывала бы сигналы мозга.

Помимо привычных колес, инженерное детище Невзорова оборудовано гусеничными лентами, которые позволят преодолевать бордюры, спускаться и подниматься по лестнице. Когда коляска появится на рынке, ее стоимость составит от 460-560 тысяч рублей. Первое рабочее тестирование коляска прошла в апреле этого года, однако систему предстоит еще серьезно доработать и прежде всего сделать безопасной для влядельца.

- Если человек обездвижен, то он не сможет нажать кнопку аварийного отключения коляски, если вдруг потеряет контроль над ней. Соответственно, нужно, чтобы мозг был хорошо натренирован и человек очень хорошо понимал, что он делает, хорошо владел эмоциями. Нельзя просто надеть на человека шапочку и сказать: "Езжай!" Но только на самоконтроль полагаться нельзя, система безопасности должна быть более надежной. Возможно, функция отключения будет завязана на какое-то определенное моргание глаз.

Шапочка с электродами заменяет у этой коляски джойстик, а специальная компьютерная система обработки импульных команд соединяет все компоненты в единое целое. Автоматика преобразует сигналы мозга в "понятные" механизму команды: "вперед", "назад", "влево", "вправо", поможет отклонить спинку кресла или включить фары. То есть импульсы головного мозга через электроды на шапочке попадают в компьютер и приводят коляску в движение. Автор разработки планирует повысить скорость передачи сигналов.

Кроме того, в планах Ивана Невзорова создание схожей по принципу работы кровати. Парализованный человек сможет силой мысли менять уровень наклона спинки, выполнять комплекс упражнений, двигая секции кровати. Работы над этим чудом техники начнутся уже этим летом.