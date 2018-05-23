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23.05.2018 21:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Покорили пашню

Сибирские бороны пользуются спросом в ЕС
Текст: Татьяна Кузнецова (Алтайский край)
Российская газета - Спецвыпуск №7573 (110)
Алтайский край в этом году впервые поставил сельхозтехнику собственного производства в Германию, являющуюся мировым лидером в выпуске агромеханизмов. Такой прорыв сибирских сельхозмашиностроителей эксперты объясняют возросшим качеством отечественной почвообрабатывающей техники и ее конкурентоспособной стоимостью.
Бороны производства Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения теперь будут обрабатывать поля Германии. Фото: Из архива АЗСМ Бороны производства Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения теперь будут обрабатывать поля Германии. Фото: Из архива АЗСМ
Бороны производства Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения теперь будут обрабатывать поля Германии. Фото: Из архива АЗСМ

Алтайский завод сельхозмашиностроения в конце прошлого года впервые принял участие в крупнейшей международной выставке "Агритехника-2017" в Ганновере. И сразу взял с места в карьер: бороны из далекого сибирского края пришлись по душе европейцам. В феврале - марте этого года алтайский завод подставил немецким фермерам несколько агрегатов тяжелых и дисковых навесных борон и готовит к отправке следующую партию.

"По данным "Росспецмаша", с 2009 года в Германию была совершена лишь одна поставка отечественной почвообрабатывающей техники и та была совершена российским подразделением известного немецкого концерна, - говорит менеджер по ВЭД алтайского завода сельхозмашиностроения Родион Бокий. - Германия сама выступает мировым экспортером почвообрабатывающей техники и славится ее высоким качеством. Уж если немцы стали приобретать наши агрегаты, значит, по качеству они не уступают лучшим мировым образцам".

Низкие цены и высокое качество сделали алтайскую технику конкурентоспособной на мировом рынке

Теперь фермеры из Германии с помощью алтайских борон будут обрабатывать поля спаржи, а также измельчать растительные остатки декоративных культур в специализированном семеноводческом хозяйстве.

"Выход на рынок Европы, прежде всего Германии, - большой успех для нашей компании, - подчеркивает директор завода Татьяна Филидова. - Поддержка минпромторга и Российского экспортного центра в части компенсации затрат на транспортировку техники за границу позволяет нам строить планы по дальнейшему наращиванию экспорта. Сейчас мы оформляем сертификаты соответствия европейским стандартам еще на несколько видов дисковых борон, которые также будем поставлять за границу".

Фото: Константин Лобков
Какая сельхозтехника востребована на Дальнем Востоке

Еще одно машиностроительное предприятие Алтайского края - крупнейший производитель фотосепараторов в России - уже третий год поставляет свою высокотехнологичную продукцию в Германию. Освоение рынка этой страны алтайская компания также начала с выставки "Агритехника" еще в 2015 году. А уже в 2016-м открыла филиал в Дрездене. Как рассказал один из первых европейских покупателей алтайского фотосепаратора Вольфрам Юнгхан - руководитель компании, выпускающей смеси фармацевтических и кулинарных трав, у предприятия возникли проблемы с очисткой сырья. "Стандартное оборудование с этой задачей не справлялось, а фотосепаратор SmartSort из Алтайского края справился с отсевом примесей из трав. Поэтому я смело рекомендую это оборудование другим немецким компаниям", - отметил он.

Благодаря импортозамещению и экспортоориентированности выпуск сельхозтехники в Алтайском крае за последние три года вырос почти в четыре раза в физических объемах и в 7,5 раза в денежном выражении. Как отметил директор Ассоциации "Алтайский кластер аграрного машиностроения" Сергей Государкин, существенный рост произошел не за счет увеличения цен, а благодаря наращиванию реальных объемов и выпуску новой техники и оборудования.

"Цены у нас росли только в пределах инфляции, такого скачка, как на импортные аналоги после изменения валютных курсов, не было. При этом на рынке появилось несколько десятков новых алтайских сельхозмашин и агрегатов, не уступающих по качеству лучшим иностранным образцам. Низкие цены и высокое качество сделали нашу технику конкурентоспособной на мировом рынке, что подтверждают экспортные поставки, - прокомментировал ситуацию Сергей Государкин.

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