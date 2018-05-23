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23.05.2018 21:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дуэт на тубах

В Бийске расширяют производство упаковки
Текст: Татьяна Кузнецова (Алтайский край)
Российская газета - Спецвыпуск №7573 (110)
В наукограде Бийске компания "Линхардт-Алтай" запустила вторую линию по производству алюминиевых туб для упаковки пищевой, фармацевтической и косметической продукции. Это позволит российско-германско-австрийскому предприятию в полтора раза увеличить объемы выпуска востребованной тары.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Совместное производство было организовано в Алтайском крае пять лет назад предприятием "Алтайвитамины" и немецкой компанией "Линхардт". К проекту подключилась австрийская "ФА Интертрейдинг". "Тут совпали интересы алтайской фармкомпании, нуждающейся в качественной упаковке, и немецких производителей алюминиевых изделий, которые, таким образом, приблизили производство к рынку сырья и сбыта", - пояснил директор "Линхардт-Алтай" Павел Шерстнев.

В марте 2013 года в Бийске заработала первая линия по выпуску алюминиевых туб, а в ноябре того же года была запущена линия аэрозольных баллонов из алюминия. Таким образом, предприятие стало первым за Уралом производителем современной упаковки для химической, фармацевтической и косметической продукции и единственным в России, кто освоил выпуск алюминиевых баллонов для аэрозольных препаратов.

Производство туб и баллонов в России позволило снизить стоимость лекарственных препаратов в рознице

"Производство туб и баллонов в России позволило снизить стоимость лекарственных препаратов в рознице, так как упаковка стала дешевле на 30-40 процентов", - подчеркивают в краевом управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Фото: depositphotos.com
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К 2017-му объемы выпуска тары на предприятии достигли почти 30 миллионов туб и свыше 15 миллионов баллонов в год. Однако это не покрывало спрос: из-за возросшей стоимости импортной алюминиевой упаковки многие производители переключились на отечественную. Сегодня свою продукцию в бийскую алюминиевую упаковку фасуют не только предприятия Алтайского биофармакластера, но и фармзаводы Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Тулы. "У совместного предприятия есть хорошие перспективы, чтобы расширить поставки не только в России, но и выйти за рубеж", - считают эксперты.

В таких условиях учредители приняли решение запустить еще одну линию по выпуску туб, инвестировав в проект более 100 миллионов рублей. Из Германии поставили оборудование, которое позволяет производить почти вдвое больше алюминиевых тюбиков разных размеров. И уже в этом году планируется довести объемы производства до 44-45 миллионов штук в год. В ближайших планах компании запустить вторую линию и по выпуску аэрозольных баллонов, что позволит увеличить их производство также как минимум в полтора раза - до 23-25 миллионов штук.

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