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23.05.2018 21:51
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В отпуск на родину

В Прииртышье набирают популярность ностальгические туры
Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Спецвыпуск №7573 (110)
Жители Германии едут в отпуск в Сибирь, чтобы вновь увидеть те места, где прошли их детство и юность, а также показать их своим детям и внукам. Ностальгические туры для бывших россиян в Прииртышье запустили в прошлом году. Они оказались весьма востребованными.
Сибирские немцы, живущие в Азовском национальном районе, хранят культуру и традиции предков. Фото: Евгений Кармаев Сибирские немцы, живущие в Азовском национальном районе, хранят культуру и традиции предков. Фото: Евгений Кармаев
Сибирские немцы, живущие в Азовском национальном районе, хранят культуру и традиции предков. Фото: Евгений Кармаев

Несколько десятилетий назад многие омичи, имеющие немецкие корни, массово уезжали в ФРГ в поисках лучшей жизни. Тогда Омскую область покинуло несколько десятков тысяч российских немцев. Только из Азовского национального района ежегодно уезжали по 300-400 семей. Спустя годы переселенцы стали тосковать по родине. Сегодня многие немецкие семьи хотели бы снова побывать в Сибири, освежить в памяти язык и традиции родной страны, посетить могилы предков. Но приехать в гости уже не к кому - за несколько десятилетий контакты с бывшими земляками потерялись.

- Мы получаем десятки писем от жителей Германии, в которых они спрашивают о том, что изменилось в той деревне, где они росли, сохранились ли дома, в которых они жили, - рассказывает глава Азовского немецкого национального района Павел Багинский.

Для желающих отправиться в ностальгическую поездку омские туроператоры разрабатывают индивидуальные туры - в зависимости от потребностей. Ведь кто-то хочет просто посетить родную деревню и уехать обратно, а кто-то мечтает приехать всей семьей на целый месяц: отдохнуть в комфортных условиях и посмотреть все достопримечательности Прииртышья. А если иностранцы интересуются своими русскими корнями и хотят составить родословную, они могут лично поработать в архиве со всеми необходимыми документами, получить копии выписок с данными их родных из метрических книг.

В Омской области потрясающая разнообразная природа, которой так не хватает жителям европейских стран

- По нашим данным, больше всего живущие за рубежом россияне скучают по природе, - рассказала "РГ" замминистра культуры Омской области Анна Статва. - Омская область интересна в географическом плане. У нас потрясающая природа, которой так не хватает жителям европейских стран. Ее разнообразие впечатляет. На севере глухая тайга, в центральной части лесостепь, на юге степь и соленые озера. Мы готовы организовывать для туристов таежные выходные, сплавы по тихим сибирскими речкам, посиделки у костра с ухой и разговорами по душам. Кстати, больше всего иностранцы удивляются тому, что за выловленную рыбу и собранные ягоды и грибы никому не нужно платить.

В Омской области нашли более 50 тысяч заброшенных дачных участков

Впрочем, в регионе понимают, что для развития внешнего туризма прежде всего необходимо развивать инфраструктуру. Привыкшие к удобствам европейцы прежде всего беспокоятся о комфортности своего отдыха. Был случай, когда прибывшая в село Большие Уки тургруппа из Германии заселилась в гостиницу и наотрез отказалась выходить на маршрут. Иностранцы попросили не беспокоить их сутки, чтобы они смогли как следует отдохнуть от дорожного экстрима. А в Азовском районе приезжающим вообще негде было остановиться на ночлег. В прошлом году здесь открыли современный гостиничный комплекс "Osten Hof" на 13 номеров. Но мест на всех желающих порой все равно не хватает.

"В первую очередь мы намерены заниматься интернет-продвижением ностальгических поездок, - говорит Анна Статва. - Готовится к запуску сайт, включающий англоязычную версию. Помимо этого мы будем активно участвовать на российских и зарубежных туристических выставках. Готовим туры для международного туристического проекта "Visit Russia", который имеет свои представительства во многих европейских странах, в том числе и в городе Берлине. Главное, дать людям возможность исполнить мечту и приехать на малую родину. А еще - привлечь внимание иностранцев к Сибири.

Кстати, в администрации Азовского района отмечают, что после таких ностальгические поездок многие бывшие омичи начинают задумываться о том, чтобы вернуться обратно. В Прииртышье уже приехали более 600 репатриантов из Германии. Житель села Цветнополье Александр Мейер уверяет, что ни на минуту не пожалел о своем решении. В родной деревне он открыл страусиную ферму и теперь сам встречает группы туристов. Горожане с удовольствием едут в Цветнополье, чтобы не только посмотреть на диковинную птицу, но и познакомиться с немецким подворьем и отведать баварских колбасок.

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