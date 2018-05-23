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23.05.2018 16:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пилот упавшего на Ставрополье Ми-2 скончался в больнице

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В городе Минеральные Воды возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2. Пилот воздушного судна погиб спустя несколько дней после крушения, сообщили в среду в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
На Ставрополье разбился вертолет Ми-2

Напомним, инцидент произошел 16 мая, когда вертолет совершал сельскохозяйственные работы. Однако о факте крушения стало известно только день спустя, причем владелец вертолета пытался скрыть аварию. Приехавшие следователи обнаружили, что место падения и части воздушной машины были засыпаны землей. Когда фрагменты Ми-2 откопали, те еще были теплыми от пожара.

В больницу города Моздока с ожогами 70 процентов тела доставили 62-летнего пилота. Впоследствии он скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части второй статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена". Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

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