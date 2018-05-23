Новости

В Приангарье лодка столкнулась с баржей, двое пропали без вести 11:27
Количество пострадавших в ДТП под Псковом увеличилось до 21 11:25
Президент Греции перенес операцию на сердце 11:25
Эксперты: Ограничение работы Booking.com поднимет цены на гостиницы 11:20
Сын Николая Караченцова опроверг сведения о его госпитализации 11:11
В Москве в продаже появились карты "Тройка" к ЧМ-2018 по футболу 11:09
Дочь умершей от рака Дарьи Стариковой возьмет под опеку тетя 11:06
В Дагестане нашли тело пропавшего ребенка 11:06
Глава МИД Франции рассказал о необходимости диалога с Москвой 11:04
Видео: Министр МВД Беларуси о борьбе с преступностью и ее профилактике 11:00
Минздрав: Было сделано все возможное для спасения онкобольной Стариковой 10:55
Вышел трейлер фильма Джонни Деппа о расследовании убийства Тупака 10:53
Самолет с южнокорейскими журналистами вылетел в КНДР 10:44
Власти Крыма посоветовали Киеву не мечтать о Крымском мосте 10:40
Курс рубля к доллару и евро снизился 10:37
Путин назвал форум "Золотой витязь" значимым культурным событием 10:34
На "Ростов-арене" представили золотой Кубок ЧМ-2018 10:33
Бывшего облвоенкома в Костроме отправили в колонию 10:33
Под Тулой человек погиб при столкновении ВАЗа с автобусом 10:31
ДНР: Украинские силовики за последние сутки нарушили перемирие 11 раз 10:24
США модернизируют "Ковер-самолет" 10:23
РСТ: Booking.com вряд ли заблокируют, но он должен работать по правилам 10:22
Новому аэропорту в Саратове присвоено имя Юрия Гагарина 10:17
В Якутске открылся первый фестиваль японской культуры "Мацури" 10:10
В Пермском крае ураган оставил город без света 10:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
23.05.2018 11:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане нашли тело пропавшего ребенка

Текст: Лариса Ионова (Махачкала)

В Дербентском районе Дагестана завершены поиски пропавшего мальчика. Его тело найдено под завалом.

Фото: Вадим Рымаков/ ТАСС
В Ростовской области при обвале в угольной шахте погиб человек

Осыпь земляного склона произошла два дня назад, между населенными пунктами Дагестанские Огни и Зидьян. Спасателям стало известно, что в этом районе пропали два мальчика, 10 и 11 лет, они играли на краю оврага, когда началась осыпь. Сразу начались их поиски.

По информации регионального управления МЧС, были задействованы 89 человек и восемь единиц техники, 11 спасателей поисково-спасательной службы, кинолог с собакой, сотрудники МВД, работники администрации и несколько десятков местных жителей.

Первого ребенка нашли почти сразу, и его удалось спасти. Поиски второго продолжались еще сутки. Ситуация осложнилась тем, что во время поисковых работ произошел повторный обвал земли, один человек пострадал и с травмами средней степени тяжести его госпитализировали в ЦГБ.

Главное сегодня

Минздрав: Было сделано все возможное для спасения онкобольной Стариковой
РСТ: Booking.com вряд ли заблокируют, но он должен работать по правилам
Заявление Киева о принадлежности Крымского моста назвали популизмом
В России могут снизить акцизы на бензин для стабилизации цен на топливо
РФ выступила в ООН против санкций в отношении депутатов