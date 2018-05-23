В Дагестане нашли тело пропавшего ребенка

В Дербентском районе Дагестана завершены поиски пропавшего мальчика. Его тело найдено под завалом.

Осыпь земляного склона произошла два дня назад, между населенными пунктами Дагестанские Огни и Зидьян. Спасателям стало известно, что в этом районе пропали два мальчика, 10 и 11 лет, они играли на краю оврага, когда началась осыпь. Сразу начались их поиски.

По информации регионального управления МЧС, были задействованы 89 человек и восемь единиц техники, 11 спасателей поисково-спасательной службы, кинолог с собакой, сотрудники МВД, работники администрации и несколько десятков местных жителей.

Первого ребенка нашли почти сразу, и его удалось спасти. Поиски второго продолжались еще сутки. Ситуация осложнилась тем, что во время поисковых работ произошел повторный обвал земли, один человек пострадал и с травмами средней степени тяжести его госпитализировали в ЦГБ.