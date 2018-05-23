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23.05.2018 17:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые развитые регионы страны

Текст: Лев Годованник (Санкт-Петербург)

В России составили рейтинг социально-экономических регионов. Лидером уже третий год подряд остается Москва. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьей позиции оказался Ханты-Мансийский автономный округ - Юрга.

В этом году замкнули рейтинг республики Ингушетия, Тыва и Еврейская автономная область. Они заняли 83-е, 84-е и 85-е места соответственно.

Как сообщает агентство "РИА Рейтинг" при составлении рейтинга учитывались показатели масштаба экономики, эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Индекс промышленного производства Петербурга в 2017 году вырос на 5,5 процента по сравнению с 2016 годом, индекс физического объема инвестиций сократился на 5,7 процента и составил 658,5 миллиарда рублей, индекс оборота розничной торговли вырос на 3,4 процента и составил 1326,3 миллиарда рублей. При этом реальные денежные доходы населения в 2017 году по отношению к 2016 году сократились на 3,1 процента и составили 66 151 рублей в месяц.

Составители рейтинга дают в целом позитивный прогноз развития экономической ситуации в России в 2018 году. Некоторые субъекты названы находящимися в зоне неопределенности. Такими регионами названы те, в которых будут проводиться мероприятия, связанные с чемпионатом мира по футболу. Это: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская, Волгоградская, Нижегородская, Самарская, Ростовская и Свердловская области, а также Республики Татарстан и Мордовия и Краснодарский край. Опасения составителей рейтинга связаны с ожиданием роста потребительского спроса и спроса на транспортные перевозки в этих регионах в совокупности с возможным спадом инвестиций, который эксперты ожидают из-за фактора высокой базы.

Это экономический термин, обозначающий явление, когда при значительном количественном росте какой-либо группы показателей наблюдается ее небольшой относительный рост. Аналитики не исключают также временных остановок крупных предприятий в этих регионах из-за экологических соображений. Дополнительным фактором риска для Петербурга называют Петербургский экономический форум, который начнется 24 мая.

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