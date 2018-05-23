В ближайшие дни может быть окончательно решен вопрос о строительстве мусороперерабатывающего завода в промзоне "Каменка" Выборгского района Петербурга. Депутаты и общественность протестуют, а эксперты полагают, что проблема не такая простая, как кажется.

На данный момент в Каменке планируется строительство сразу двух мусороперерабатывающих заводов. Оба они должны появиться на территории производственной зоны, расположенной северо-восточнее и юго-западнее пересечения КАД и ЗСД, в Выборгском районе Петербурга.

На первом участке планируется строительство мусороперерабатывающего завода греческим консорциумом в рамках проекта государственно-частного партнерства. Соответствующее постановление правительства Петербурга датировано октябрем 2012 года.

На втором участке предполагается строительство еще одного мусороперерабатывающего завода с участием местного инвестора. Постановление городского правительства об этом вышло в октябре 2017 года. Именно на втором участке планировалось сооружение завода, на котором в технологию переработки мусора был включен процесс сжигания.

В комитете по инвестициям Петербурга сообщили: ни один из проектов пока не начал реализовываться. Иностранный консорциум еще не согласовал технологию и оборудование будущего завода с профильными ведомствами. У российского инвестора, который планирует строительство предприятия на втором участке, ситуация еще сложнее.

Под давлением общественности исполнительная власть отказалась от идеи использовать на данном объекте технологии сжигания мусора, на что рассчитывал инвестор. Поэтому теперь под вопросом проект в целом. В письме главы комитета по инвестициям по этому поводу сказано расплывчато: "Окончательное решение о дальнейшей реализации проекта будет принято... не ранее 20.05.2018". То есть - когда угодно.

Инициаторы борьбы со строительством обоих мусороперерабатывающих заводов отреагировали на заявление петербургских чиновников по-разному.

В комиссии по экологической защите населения Законодательного собрания Петербурга говорят лишь о частичном успехе. Мол, мы против строительства в Каменке мусороперерабатывающих заводов вообще, из-за слишком большой экологической нагрузки на данный район.

Напомним, на экологический комфорт жителей Приморского и Выборгского районов Петербурга давно и нелучшим образом влияют расположенные недалеко от Каменки полигон твердых бытовых отходов "Новоселки" и завод по сжиганию илового осадка Северной станции аэрации.

Уже долгие годы ситуация не выходит за пределы деловой переписки

В комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам петербургского парламента к ситуации относятся по-другому.

Совсем недавно представитель комиссии заявил журналистам, что категорическое неприятие вызывает лишь перспектива применения мусоросжигающих технологий, а не строительство мусороперерабатывающих заводов вообще.Данной позиции придерживаются и в экологическом сообществе "Мы против вони в Приморском районе".

Однако специалисты видят проблему в другом разрезе.

Стоит добавить, что пока депутаты, чиновники, потенциальные инвесторы и представители общественности обмениваются письмами, проходят годы, но мусороперерабатывающие заводы в Петербурге не появляются. Как сообщили "Российской газете" в петербургском комитете по благоустройству, в городе сегодня действуют два мусороперерабатывающих завода, а реальная потребность составляет 5-6 заводов. И уже долгие годы эта ситуация не выходит за пределы деловой переписки.

Прямая речь

Ольга Снопковская, начальник учебного центра НИИ "Атмосфера":

- В Европе мусоросжигающие заводы благополучно функционируют в черте крупных городов и никому не вредят. Я думаю, проблема не в том, чтобы таких заводов не было, а в том, чтобы при их строительстве не нарушались технологии, которые делают их безопасными для окружающего пространства. Ведь любую хорошую идею можно загубить бездарным исполнением.